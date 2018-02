– Noe av det mest positive som har skjedd på ti år

Verden

Invitasjonen ble overrakt av Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong, som er i Sør-Korea i forbindelse med vinter-OL.

Lørdag spiste hun lunsj med Moon i presidentpalasset i Seoul og hadde da med et brev fra broren.

Ifølge invitasjonen er Nord-Koreas leder villig til å ta imot den sørkoreanske presidenten «snarest mulig», opplyser en talsmann for Moon.

Kjepper i hjulene

Sist ledere fra de to land møttes var i 2007 og i 2000, og begge disse møtene fant sted i Nord-Korea ettersom nordkoreanske ledere sjelden forlater landet.

Statsviter Camilla T.N. Sørensen ved Universitetet i København mener invitasjonen til Moon er noe av det mest positive som har skjedd i forholdet mellom Nord- og Sør-Korea på ti år.

Hun frykter imidlertid at president Donald Trump og USA skal stikke kjepper i hjulene for et slikt besøk.

Krav fra USA

– Den største utfordringen slik jeg ser det, er dersom Sør-Koreas president Moon Jae-in ikke lever opp til de forventninger og krav som den amerikanske administrasjonen har, sier hun.

Trump har brukt hard retorikk mot Nord-Korea og Kim Jong-un og kan derfor komme til å legge press på Moon for å få ham til å holde seg hjemme, tror hun.

– Moon må på en eller annen måte overbevise amerikanerne om at møtet er en god idé. Og dette har vi ikke akkurat sett noen villighet til hos amerikanerne, i alle fall ikke de siste par månedene, sier Sørensen.

Symboltung

Journalisten og forfatteren Sun Heidi Sæbø kaller invitasjonen symboltung og betydningsfull.

– Det er overraskende hvor fort tilnærmingen har gått etter nyttår, sier hun til VG.

– Forholdet har virket veldig spent det siste året med missiltestene i fjor. Men nå kan du ha fått en situasjon der mer ligger til rette for tilnærming og forhandling, sier Sæbø.

– Vi ser at Washington og Trump snakker med Beijing. Vi har en president i Sør-Korea som ønsker en tilnærming til nabolandet. Og Nord-Korea har vist at de har den militære styrken de lenge har ønsket seg, konstaterer hun.

