– Nobelprisen kan gjøre det vanskeligere å få fred

– Prisen er en stor tillitserklæring til Abiy Ahmeds politikk og til reformene i Etiopia, og han trenger den tillitserklæringen i en tid da man har satt økende uroligheter. Prisen gir ham styrke og legitimitet i Etiopia, sier Kjetil Tronvoll, professor i fred- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole, til Dagsavisen.

Han er likevel usikker på om det hjelper på selve fredsprosessen overfor Eritrea.

Eritrea er et av de mest lukkede og undertrykkende landene i Afrika, og har ikke, som Etiopia, gjennomført reformer.

– Det trengs to parter for å oppnå fred. Fredsprosessen har stått stille, men det er ikke Etiopias skyld, det er Eritreas skyld. Motivasjonen for engasjementet fra Eritreas side er en helt annen enn fra Etiopias side. Derfor kan fredsprisen faktisk gjøre det vanskeligere å oppnå fred; den kan rokke ved Eritreas president Isaias Afwerki autoritet og utfordre hans politikk. Det kan føre til at han må slå enda hardere til i sitt land for å beholde makten og autoriteten, sier Tronvoll.

Tronvoll mener likevel at prisen er høyst fortjent.

– Prisen er legitim, og jeg er en stor tilhenger av at Nobel-komiteen holder seg til mandatet, sier han.

Han mener Abyi Ahmeds rolle i ulike prosesser i regionen er en vel så viktig grunn til at han er en verdig vinner.