– Jeg tror på Reportere uten grenser (RSF) på grunn av mediesituasjonen i verden og hvordan journalister blir behandlet. Jeg tror at dette kan ha preget Nobelkomiteen, sier Stenersen til NRK.

RSF er en internasjonal journalistorganisasjon som arbeider for pressefrihet.

Stenersen sier at det er så mange falske nyheter ute, og at det gir et behov for å rydde opp i situasjonen. Han peker også på drapet på journalisten Jamal Khashoggi i oktober i fjor.

– Jeg tror at Khashoggi er et stikkord her. At både reportere og frie medier er truet, sier han.

På andreplass på sin liste har Stenersen Etiopas unge statsminister Abiy Ahmed og miljøaktivisten Greta Thunberg på tredje.

Stenersen mener at en pris til RSF kan føre til at flere truede journalister våger å stå fram og skape oppmerksomhet rundt situasjonen for journalister og pressefriheten.