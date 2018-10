Verden

Han svarer et klart «nei» på spørsmålet om prisen vil skape kontroverser. Mens metoo-kampanjen er mer vestlig, kobles kongolesiske Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad til ofrene i andre deler av verden, understreker Sveen overfor NTB.

– Nå har jeg mast om Mukwege i nesten ti år, og endelig fikk han prisen. Det er fantastisk at også Murad også fikk den, sier Sveen, som tidligere har vært forsker ved Nobelinstituttet.

Historikeren håper tildelingen til den kongolesiske legen Denis Mukwege kan rette verdens øyne mot konflikten i Kongo, som har var siden 1990-tallet. Ifølge FNs oversikt har 5,8 millioner mennesker mistet livet.

– Det er godt og vel Norges befolkning, og det er mange millioner internt fordrevne. Et ekstremt antall kvinner har vært utsatt for seksualisert vold. Kongo har gått under radaren internasjonalt på grunn av andre konflikter – Midtøsten, IS, den arabiske våren og så kommer Trump og tar 90 prosent av oppmerksomheten, sier Nobel-historikeren.

– Mukwege er en hjelper. Han er en gynekolog som prøver å reparere skadene. Nadia Murad er et offer. Det var ekstremt sterkt å høre henne fortelle om hvordan de eldre kvinnene ble skutt og alle de unge ble tatt som sexslaver, fortsetter han. (NTB)

