Brendan Sullivan hadde ikke kledd seg ut som en hvilken som helst nissehjelper, men hadde valgt det grønne kostymet til Buddy fra julefilmen «Elf» fra 2013, melder en lokal TV-stasjon. «Bevæpnet» med to store puter gikk han ut i et av Bostons mest populære og kjente butikkstrøk for å lette litt på stemningen i julestria.

De som befant seg i nærheten av Faneuil Hall, risikerte å få kastet en pute mot seg og bli utfordret til en improvisert putekrig. Bildene fra TV-innslaget tyder på at de fleste tok utfordringen på strak arm – og med godt humør.

Sullivan, som lager humoristiske videoer på fritiden, sier til TV-stasjonen at han og partneren Ryan hadde planlagt førjulsstuntet for å spre litt glede på en tid av år der mange kan bli litt ekstra stresset.

– Vi ville bare spre litt førjulsglede og få folk til å le og smile. Det er derfor vi er her, sier den grønne alven fra Boston.

