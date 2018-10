Verden

«Presidenten har lenge solgt inn seg selv som å ha skapt sin egen milliardformue, men Times' gransking viser at han mottok minst 413 millioner dollar fra sin fars eiendomsimperium, mye av det gjennom skatteunndragelser på 1990-tallet», heter det i New York Times' presentasjon av den omfattende journalistiske undersøkelsen av Trumps økonomi.

New York Times kom på gata med åtte ekstra sider for å romme hele den omfattende granskingen av Trump--familiens skattepraksis. Artiklene ble publisert på nett tirsdag kveld.

Ifølge New York Times skal store pengegaver til Trump og hans søsken blitt maskert som overførsler til fiktive selskap for å slippe skatt.

Avisen skriver at Trumps foreldre overførte over en milliard dollar til sine barn, som skulle ha utløst 550 millioner dollar i skatt etter datidens regler om 55 prosent skattlegging på arv og gaver. Gjennom skattemanøvre kom Trump-arvingene unna med å betale 52.5 millioner dollar i skatt.

Forholdene er etter alt å dømme skatterettslig foreldet, men Trump risikerer ennå bøter fra skattevesenet, skriver norske Filter Nyheter, med referanse til New York Times.

Donald Trumps advokater har avvist anklagene overfor New York Times.

«Anklagene om skatteunndragelese og svindel er 100 prosent feil og høyst ærekrenkende. Det var ingen svindel eller skatteunndragelse fra noen. Fakta som The New York Times har basert sine falske anklager på er svært unøyaktige» heter det i brevet fra Trumps advokat Charles J. Harder til New York Times.