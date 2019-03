Netanyahu lover svar på rakettangrep

Israelske stridsvogner angrep søndag kveld det som ble omtalt som en Hamas-stilling nord på Gazastripen. Ifølge den israelske hæren var det sendt ballonger med sprengladninger og kastet brannbomber mot grensegjerdet fra området. En palestiner ble såret i angrepet.

Natt til mandag angrep israelske fly ytterligere to mål på Gazastripen, begge omtalt som Hamas-stillinger. Ingen ble såret i angrepet.

I morgentimene mandag slo en rakett avfyrt fra Rafah sør på Gazastripen ned i et hus i Mishmeret, et landlig område rundt 40 kilometer nord for Tel Aviv.

Ingen har tatt på seg ansvaret for rakettangrepet, men Israel anklager Hamas for å stå bak og har sendt ytterligere to brigader til grensa. Hamas nekter, og fastholder at raketten ikke kom fra dem.

– Ingen i motstandsbevegelsen, heller ikke Hamas, har noen interesse av å avfyre raketter fra Gazastripen mot fienden, heter det i en kunngjøring fra bevegelsen, som har kontrollert enklaven siden valgseieren i 2006.

Lettere skader

Israelske nødetater opplyser at to kvinner fikk mindre splintskader i angrepet. Fem andre, blant dem tre barn, ble behandlet for lettere skader.

Statsminister Benjamin Netanyahu, som mandag møter president Donald Trump, har avlyst en opptreden hos den proisraelske lobbyorganisasjonen AIPAC i Washington og returnerer til Israel etter besøket i Det hvite hus.

Netanyahu viser til mandagens rakettangrep og opplyser at han personlig tett vil følge Israels svar på dette.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Valgkamp

Den israelske statsministeren står midt oppe i en valgkamp der han møter uventet sterk motstand.

Tidligere forsvarssjef Benny Gantz, som ledet to store militæroffensiver mot Gazastripen der 2.425 palestinere ble drept, regnes som Netanyahus fremste utfordrer.

Gantz har fått med tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon og tidligere forsvarssjef Gabi Ashkenazi på laget og gått i koalisjon med TV-journalisten Yair Lapid og hans parti Yesh Atid.

Til sammen representerer de den største politiske utfordringen Netanyahu noensinne har stått overfor, og meningsmålinger tyder på at utfallet av valget 9. april kan bli svært jevnt.

Korrupsjonsanklager

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit utgjør også en stor trussel for den israelske statsministeren, etter at han for få uker konkluderte med at Netanyahu bør tiltales for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap.

Dersom Netanyahu i innspurten av valgkampen innleder nok en stor offensiv mot Gazastripen, for å fjerne søkelyset på korrupsjonsanklager, og vise at han i likhet med Gantz, Yaalon og Ashkenazi er militært handlekraftig, vil det ikke komme overraskende.

Knusende FN-rapport

FN-granskere anklaget nylig Israel for mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som følge av maktbruken mot ubevæpnede sivile på Gazastripen.

Palestinerne på Gazastripen har det siste året holdt ukentlige demonstrasjoner nær grensegjerdet mot Israel, og israelske soldater har ifølge granskerne med overlegg skutt mot ubevæpnede demonstranter med skarp ammunisjon.

Over 190 palestinske er drept, blant dem barn, helsearbeidere og journalister. Over 6.000 andre er truffet av skarpe skudd og såret, mange for livstid.

Senest fredag ble to palestinere skutt og drept under en demonstrasjon, og søndag døde en 24-åring av skadene han tidligere hadde fått. Israel avviser FN-granskernes rapport som «absurd» og «løgnaktig».