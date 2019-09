Netanyahu, som har beveget seg stadig lenger til høyre gjennom sine ti år som Likud-statsminister, kjemper for sin politiske framtid og personlige frihet etter nyvalget tirsdag.

Verken Likud eller tidligere forsvarssjef Gantz' sentrumsallianse Blått og hvitt klarte å sikre seg nok oppslutning til å danne en egen koalisjonsregjering med flertall i nasjonalforsamlingen Knesset.

Da nesten 95 prosent av stemmene var telt opp torsdag, hadde Blått og hvitt fått 33 av de 120 plassene i Knesset, mens Likud får 32.

Torsdag innså Netanyahu nederlaget og inviterte Gantz til samlingsregjering.

Les også: Netanyahu-epoken mot slutten

Ikke annet valg

– Jeg ønsket en høyreorientert regjering, men uheldigvis viser valgresultatet at det ikke er mulig, sa han i en kunngjøring torsdag.

– Det er ikke noe annet valg enn å danne en samlingsregjering, fortsatte han og inviterte Gantz til et møte i løpet av dagen.

Gantz har tidligere utelukket å sitte i regjering med Netanyahu og vist til korrupsjonssiktelsen som henger over den israelske statsministeren.

Krever å bli statsminister

I en tale til sine tilhengere onsdag kveld åpnet den tidligere forsvarssjefen likevel for å danne en slik regjering.

Torsdag fulgte han opp og understreket at det kun blir aktuelt med en slik samlingsregjering dersom han selv får posten som statsminister.

Ganz som statsminister vil trolig også være lettere for valgets joker å akseptere, den sekulære høyrenasjonalisten Avigdor Lieberman. Han var den første som tok til orde for en samlingsregjering mellom Likud og Blått og hvitt, der også hans eget parti Yisrael Beiteinu inngår.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Risikerer tiltale

Utfallet av regjeringsforhandlingene vil ikke bare bli avgjørende for Netanyahus politiske framtid, men også for hans private.

69-åringen, som er landets lengst sittende statsminister, er siktet for bestikkelser, bedrageri og økonomisk utroskap, og Israels riksadvokat Avichai Mandelblit har anbefalt at han tiltales for dette.

Netanyahus siste håp var gjenvalg og støtte fra Israels høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partier til en lov som sikrer immunitet mot straffeforfølgelse. Som takk lovet han i valgkampen å annektere deler av den okkuperte Vestbredden, inkludert samtlige bosetninger.

Klart for høring

Den endelige beslutningen om å reise tiltale, fattes etter en rettslig høring. Den gikk riksadvokaten med på å utsette til etter valget, men 2. oktober må den israelske statsministeren møte opp og forklare seg.

Netanyahus kone Sarah er alt dømt for misbruk av offentlige midler, og israelsk politi mener å ha mer enn nok beviser mot statsministeren også.