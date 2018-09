Verden

Samtidig kritiserer Netanyahu UNRWA, som han mener har bidratt til at flyktningkrisen i området har vedvart i 70 år.

– UNRWA er en institusjon som ikke absorberer flyktninger, men opprettholder dem, sier statsministeren.

UNRWA ble opprettet som følge av en FN-resolusjon i 1949. Den driver blant annet skoler for 526.000 palestinske barn på Vestbredden og Gazastripen, samt i flyktningleirer Libanon, Jordan og Syria.

USA var tidligere den største enkeltbidragsyteren til UNRWA, men Trump-administrasjonen kuttet tidligere i år pengestøtten til en brøkdel. 31. august opplyste det amerikanske utenriksdepartementet at støtten stanses helt.

Netanyahu mener midlene USA tidligere ga til UNRWA, en sum tilsvarende rundt 3 milliarder kroner, heller bør brukes til å «genuint hjelpe med rehabiliteringen» av flyktninger. Antallet flyktninger er også lavere enn det UNRWA opplyser, hevder statsministeren.

UNRWA reagerer

I UNRWA er skuffelsen stor. Talsmannen Chris Gunness avviser i sterke ordelag at UNRWA er en organisasjon med «uopprettelige feil», noe amerikanske myndigheter har uttalt.

Han viser til at verdenssamfunnet, giverlandene og vertslandene alle har hyllet organisasjonens innsats. Organisasjonen opererer under et strengt mandat skissert av FN, poengterer UNRWA, som sier at flyktningsaken bør løses som en del av en bredere fredsavtale mellom Israel og palestinerne.

UNRWAs leder Pierre Krähenbühl uttrykker søndag «dyp beklagelse og skuffelse» over USAs beslutning. Han ber nå givere hjelpe med å dekke behovet for midlene USA nå holder tilbake.

– Det internasjonale samfunnets manglende evne til å løse denne konflikten forklarer hvorfor palestinske flyktninger fortsatt er flyktninger, selv etter 70 år. Det har ingenting med at UNRWA opprettholder flyktningsituasjonen å gjøre, sier han.

Støtte fra Støre

Krähenbühl avviser USAs kritikk av organisasjonen.

– Jeg vil gjøre det veldig klart at beslutningen er politisk motivert og ikke har noe å gjøre med UNRWAs faktiske prestasjoner. Det sier jeg fordi i møter med USA i november 2017, rett før det første kuttet, viste amerikanske representanter oss stor respekt og anerkjennelse for måten vi jobbet på, tilføyer han.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre stiller seg bak kritikken mot USA.

– UNRWA har i flere tiår levert uvurderlig bistand til palestinske flyktninger. Organisasjonens arbeid er viktig fram til vi får fredelige bosetninger. USA kutter nå all støtte, sårbare mennesker risikerer å miste muligheten til utdanning og medisinsk hjelp. Norge bør jobbe med sine partnere og øke støtten til UNRWA, skriver Støre på Twitter.

Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) ledes av Norge. Gruppen har sitt neste møte i New York i september. (NTB)