Både euro, dollar og sudanske pund til en samlet verdi av over 130 millioner dollar ble i helgen funnet stappet ned i kofferter og kornsekker hjemme hos ekspresidenten, opplyser lederen for landets styrende militærråd, Abdel Fattah el-Burhan.

Samtidig har landets fungerende riksadvokat bedt om at alle eiendommene til det tidligere regimet i Sudan registreres, og at alle eierskapstransaksjoner opphører for tidligere tjenestemenn og deres familier.

Mandag fortsatte de folkelige protestene mot landets nye militærstyre etter signaler om at hæren vil bruke makt for å bryte opp demonstrasjonene i hovedstaden Khartoum og fjerne barrikadene.

Tirsdag skal demonstrantene etter planen kunngjøre sitt eget overgangsråd for ytterligere å utfordre de militære.

Bashir ble avsatt i et militærkupp 11. april og holdes nå i varetekt i høysikkerhetsfengselet Kobar, ifølge BBC.