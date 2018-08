Verden

– Vi kan bekrefte at angrepet ble utført av en selvmordsbomber til fots. Angriperen sprengte seg inne på skolen, sier politiets talsmann Hashmat Stanikzai.

En talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, opplyste at 25 mennesker ble drept og 35 såret i angrepet. Tallet på drepte kan komme til å stige, understreker han. Kort tid senere opplyste helsedepartementet at tallet på drepte hadde steget til 48.

Taliban nekter

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men Talibans talsmann Zabihullah Mujahid benekter at det var de som sto bak.

Taliban ligger i krig med den ytterliggående islamistgruppa IS, som har gjennomført en rekke lignende selvmordsaksjoner mot sjiamuslimske mål det siste året.

Privatskolen Mawoud Academy ligger i det sjiamuslimske Dashti Barcha-nabolaget vest i Kabul og gir videregående utdanning til studenter som skal på universitetet. Skolen har blandende klasser, noe som er uvanlig i Afghanistan.

Anklager IS

Ifølge TOLO News var det over 100 elever i klasserommet der selvmordsbomberen slo til, de fleste av dem i 18-årsalderen.

Jawad Ghawari, som er medlem av det sjiamuslimske rådet i Kabul, anklager IS for å stå bak.

Ifølge Ghawari har IS de siste to årene stått bak minst 13 angrep mot sjiamuslimske moskeer, skoler og kultursentre i Kabul.

Taliban-angrep

Samtidig med selvmordsangrepet i Kabul, kom det melding om nye Taliban-angrep andre steder i Afghanistan onsdag.

I Baghlan-provinsen ble minst 45 regjeringssoldater og politifolk drept da Taliban erobret to militærbaser.

Tirsdag erobret opprørerne også en militærbase i Ghormach-distriktet i Faryab-provinsen, og før helga ble nærmere 50 soldater og politifolk drept i Taliban-angrep mot militærbaser og stillinger i provinsene Uruzgan, Paktia og Balkh.

Minst 100 medlemmer av afghanske sikkerhetsstyrker skal også ha blitt drept da rundt 1.000 Taliban-opprørere angrep provinshovedstaden Ghazni i helga, men onsdag ble det meldt at de hadde trukket seg ut av byen igjen.

Posisjonerer seg

Afghanistan-kjenneren Kristian Berg Harpviken mener Talibans opptrapping er et forsøk på å styrke egen posisjon i forkant av fredsforhandlinger, noe både regjeringen i Kabul og USA håper å få dem med på.

– Den brutale virkeligheten er at når utsiktene til samtaler blir mer reelle, trapper partene opp krigføringen med mål om sikre seg en sterkere posisjon ved forhandlingsbordet. Dette er nok en vesentlig del av det vi nå ser, sa Harpviken til NTB før helga.