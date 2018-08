Nedjusterer tallet på savnede i Genova

Verden

Tidligere har tallet på savnede vært oppgitt til å være mellom 10 og 20.

Men etter at flere personer som tidligere ikke var gjort rede for, nå har meldt seg for sine familier, er det nå fem personer som er savnet, melder nyhetsbyråene ANSA og Adnkronos og siterer det italienske sivilforsvaret.

Det offisielle tallet på omkomne er fortsatt 38.

