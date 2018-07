Verden

Det går fram av tidligere topphemmelige dokumenter som amerikansk presse nå har fått tilgang til. Materialet omfatter blant annet en begjæring fra FBI og justisdepartementet om å avlytte Page i 2016, i tillegg til flere søknader om fornyelse av tillatelsen.

Den amerikanske presidenten slo tilbake etter offentliggjøringen, og omtaler avlyttingen av hans tidligere rådgiver som del av en partisk og «ulovlig» konspirasjon, fordi det føderale politiet delvis baserte seg på informasjon som kom fram i researcharbeid Demokratene hadde finansiert.

– Målrettet rekruttert

New York Times, USA Today og flere andre medier har krevet dokumentene offentliggjort i tråd med den amerikanske offentlighetsloven. Dokumentene er offentliggjort av justisdepartementet i Washington med omfattende sladding.

– FBI tror Page har blitt målrettet rekruttert av den russiske myndigheter, heter det i FBIs innledende begjæring. Deretter er noen ord sensurert, før teksten fortsetter: «undergrave og påvirke utfallet av presidentvalget i 2016, i brudd med USAs straffelov».

– FBI tror Carter Page har samarbeidet og konspirert med den russiske regjeringen, heter det lenger ned i dokumentet.

Page har nektet for at han har opptrådt som russisk agent.

Tolv tiltaler

Dokumentene offentliggjøres litt over en uke etter at spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker mulig samarbeid mellom Trumps valgkampstab og Russland, fikk tiltalt tolv russiske etterretningsoffiserer. De er anklaget for å stå bak datainnbrudd hos Trumps demokratiske utfordrer Hillary Clintons valgkampstab. Eposter og dokumenter som ble stjålet, ble deretter offentliggjort via WikiLeaks.

Offentliggjøringen kommer også rett etter en uke der Trumps toppmøte med Russlands president Vladimir Putin har vekket stor oppsikt. Trump synes å godta den russiske lederens avvisning av at Russland blandet seg inn i valget, og se helt bort fra de amerikanske etterretningstjenestenes funn.

– Heksejakt

I en serie Twitter-meldinger søndag hevder presidenten at dokumentene bekrefter at overvåkingen var ledd i en «heksejakt» mot hans valgkamp, fordi enkelte av opplysningene som lå til grunn for avlyttingen av Page stammet fra den tidligere britiske etterretningsagenten Christopher Steele. Steele ble leid inn av Clinton-kampanjen for å granske deres politiske motstander som ledd i valgkampen.

Trump nevner imidlertid ikke at FBI i sin begjæring i detalj forteller om sine kilder, og at en dommer har gått gjennom materialet og godkjent det. Deretter har tre andre dommere også vurdert saken og gitt grønt lys til videreføring av overvåkingen.

