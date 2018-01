Nederlandsk etterretning skal ha vært vitne til russisk USA-hacking

Verden

Ifølge den velrenommerte nederlandske avisen de Volkskrant og TV-programmet Nieuwsuur begynte den nederlandske etterretningstjenesten AIVD å overvåke den russiske hackergruppen Cozy Bear alt i 2014.

AIVD greide angivelig å ta seg inn i datamaskinene til de russiske hackerne, som var å finne i en universitetsbygning nær Den røde plass i Moskva. De skal også ha koblet seg inn på overvåkingskameraene i rommet der hackerne satt.

– Etterretningstjenesten kan ikke bare se hva russerne gjør, men de kan også se hvem som gjør det, skriver de Volkskrant, men henvisning til anonyme kilder.

Ble vitne til

Ifølge kildene ble AIVD i 2015 vitne til hvordan de russiske hackerne sikret seg tilgang til epostkontoene til flere ledende demokrater i USA. Nesten 20.000 eposter og dokumenter ble deretter lagt ut av WikiLeaks.

Amerikansk etterretning ble varslet av AIVD, men innså tilsynelatende ikke hvor alvorlig det var.

– Det gikk måneder før USA innså hva advarselen innebar, at denne hackingen viste at Russland hadde blandet seg inn i det amerikanske valget, og at AIVDs hackere så det med sine egne øyne, sier en av kildene.

Etterforskes

Selv om Trump og hans medarbeidere nekter for at de fikk bistand fra Russland i forkant av presidentvalget, granskes påstandene nå av etterretningskomiteene både i Senatet og Representantenes hus, samt av spesialetterforsker Robert Mueller.

Muellers etterforskere har de siste åtte månedene avhørt en rekke av Trumps medarbeidere og tatt ut tiltale mot fire. To av dem har sagt seg skyldig. Mueller har også bedt om å få avhøre Trump, noe presidenten har sagt seg villig til.

Kommenterer ikke

AIVD vil ikke kommentere opplysningene som gjengis av de Volkskrant og TV-programmet Nieuwsuur.

– Vi kommenterer aldri våre operasjoner, sier en talskvinne.

Amerikansk etterretning har imidlertid konkludert med at alt tyder på at russiske myndigheter sto bak hackingen av Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC).

