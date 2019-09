– Våre medlemmer gjorde sine egne vurderinger om dette. Men når det ble et spørsmål om nasjonens sikkerhet, så ga han oss ikke noe valg, sa Pelosi i et intervju med MSNBC fredag.

Hun kunngjorde tirsdag at de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Trump stilles for riksrett for maktmisbruk. Bakgrunnen er et varsel om innholdet i en telefonsamtale presidenten hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I telefonsamtalen ba Trump sin ukrainske motpart om å bidra til en etterforskning av Joe Biden, som lenge har vært favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg. I varselet anklages Trump for å ha misbrukt presidentmakten til å få et annet land til å blande seg inn presidentvalget. Det hvite hus forsøkte i etterkant å skjule innholdet i samtalen, ifølge varsleren, som er ansatt i det amerikanske etterretningsapparatet.

– USAs President brukte folkets skattepenger til å presse en statsleder til å få det som han vil, sa Pelosi til MSNBC.

Men at dette er en seier for demokratene vil hun ikke gå med på.

– Dette er det ingen grunn til å feire, sa Pelosi.

Uro innad

Ifølge NBC News er det nå en økende uro innad i staben i Det hvite hus der det fryktes at Ukraina-saken skal bli en stor skandale og til slutt felle Donald Trump.

Ifølge en kilde innad i staben, er det nå «total panikk» i Det hvite hus, melder NBC News.

– Det er ikke mange som er trygge på at dette er uten innhold, sier en kilde til NBC News.

– Dette ser ikke ut til å gå over, sa den samme kilden.

En annen person tett på Trump beskriver stemningen blant folk i Det hvite hus som totalt sjokkert med en økende uro for at, om dette drar ut, til slutt vil lede Trump ut på en farlig vei der han rett og slett gjør noe ellevilt eller blir umulig å håndtere.

Twitter

I en Twitter-melding fredag retter den amerikanske presidenten oppmerksomheten mot varsleren og øker presset mot personen ytterligere. Trump skriver at «det høres mer og mer ut som den såkalte varsleren ikke er en varsler i det hele tatt». Presidenten antyder i stedet at varsleren er en som har handlet basert på sin partitilhørighet.

USAs nasjonale etterretningsdirektør slo torsdag fast at den ikke navngitte varsleren gjorde det som var riktig, og at vedkommende skal beskyttes. (NTB)