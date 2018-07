NATO enig innad, splittet utad

Verden

«Hva er vitsen med NATO hvis Tyskland betaler milliarder av dollar til Russland for gass og energi? Hvorfor er det bare 5 av 29 land som oppfyller sin forpliktelse? USA betaler for beskyttelse av Europa, taper så milliarder på handel», skrev den amerikanske presidenten på Twitter onsdag kveld, bare kort tid etter at de allierte i NATO hadde avsluttet første del av sitt to dager lange toppmøte i Brussel.

NATOs medlemsland må «UMIDDELBART» øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av BNP, fortsatte Trump. Det holder ikke å nå målet innen 2025.

Janusansikt

Trumps utblåsning vitnet om et toppmøte med janusansikt, der de formelle beslutningene som ble tatt, ble stående i grell kontrast til det budskapet den amerikanske presidenten formidlet ut.

På møtet gjorde stats- og regjeringssjefene en rekke vedtak for å styrke alliansen militære slagkraft, blant annet ved å opprette nye kommandoer, ved å gjennomføre tiltak for å øke reaksjonsevnen og ved å ruste opp cyberforsvaret.

– NATO leverer, oppsummerte generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Vi har hatt diskusjoner. Vi har uenighet. Men det viktigste er at vi har tatt beslutninger som skyver denne alliansen framover og gjør den sterkere, sa han.

Tydelig budskap

Statsminister Erna Solberg sier hun ikke merket noen tilløp til sur stemning på møtet.

Trump hadde et kort og tydelig budskap, forteller hun.

– Det var en slags minivariant av det han har sagt før, sier Solberg.

– Han var klar på at han mener de landene som ikke bruker 2 prosent, må bruke mer.

I utgangspunktet hadde stats- og regjeringssjefene en taletid på tre minutter hver. De leste opp innleggene sine i tur og orden.

Men da det var Solbergs tur, hadde Trump forlatt rommet for å snakke med Tysklands statsminister Angela Merkel i stedet.

Gasskritikk

Da pressen ble sluppet inn for å ta bilder av dem, var Trump full av forsonende ord overfor Merkel.

– Vi har et veldig, veldig godt forhold, skrøt han.

Men tonen var en helt annen da Trump spiste frokost med Stoltenberg noen timer tidligere.

Mens pressen fortsatt var i rommet, ble Stoltenberg stilt til veggs med knallharde spørsmål fra Trump, som hevdet at Tyskland har gjort seg til «Russlands fange» gjennom avtaler om kjøp av gass.

– Gassleveransene fra Russland til Tyskland er en sak der allierte er uenige. Men NATOs styrke er at vi til tross for uenighet alltid har vært i stand til å samle oss rundt vår kjerneoppgave, som er å forsvare og beskytte hverandre. Vi vet at vi er sterkere sammen enn hver for oss, forsøkte Stoltenberg.

Men han ble raskt avbrutt av presidenten.

– Hvordan kan dere stå sammen når et land får energi fra den personen dere vil ha beskyttelse mot? spurte Trump.

– Dere bare gjør Russland rikere. Dere bare gjør Russland rikere, sa han.

Nervøsitet

I oppkjøringen til toppmøtet var det stor nervøsitet for nettopp denne typen retorikk fra Trump.

Bekymringen har vært at den amerikanske presidenten skal etterlate seg en allianse som framstår som splittet og svak – og det bare dager før han reiser videre til Helsingfors for å møte Russlands president Vladimir Putin.

Men det viktigste er det NATO gjør på bakken, mener Solberg.

– Image er ikke alt. Harde fakta er også viktige. Og det harde faktum er at NATO er styrket, sier hun til NTB.

