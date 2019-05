Etter mange års gransking har Nasa konkludert med at årsaken til de to mislykkede oppskytingene av Taurus-rakettene var defekte materialer som ble levert av tidligere Orkla-eide Sapa Profiles Inc, skriver E24.

Selskapet var eid av Orkla fram til 2013, og heter i dag Hydro Extrusion Portland og er et datterselskap av aluminiumsgiganten Norsk Hydro.

Produktene som endte opp i rakettene skulle ha vært grundig testet av Sapa, men ifølge justisdepartementet i USA skal Sapa ha forfalsket testene av ekstruderte aluminiumsprodukter over en periode på 19 år, noe som omfattet hundrevis av kunder.

I forrige uke varslet USAs justisdepartement en enighet med det tidligere Sapa Profiles Inc. Selskapet som nå eies av Norsk Hydro skal betale rundt 46 millioner dollar, nesten 400 millioner kroner, til blant andre Nasa og det amerikanske forsvarsdepartementet.

Hydro oppgir til E24 at selskapet ikke har anledning til å kommentere ytterligere detaljer i saken. Orkla og Hydro vil dele på regningen på rundt 400 millioner kroner etter forliket med justisdepartementet i USA.