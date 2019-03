NASA måtte avlyse tidenes første romekspedisjon med kvinner - hadde ikke romdrakt som passer

For første gang i historien planla National Aeronautics and Space Administration (NASA, USAs føderale etat for romfart), en romekspedisjon for kvinner.

De to kvinnene skulle ut på en «spacewalk». Altså en tur ut i verdensrommet, utenfor den Internasjonale romstasjonen (ISS), iført romdrakt. Og begge på laget som tok turen ut, skulle da altså være kvinner.

Dette store spranget for likestilling måtte avlyses. Og grunnen? NASA har ikke romdrakter som passer, melder The Guardian.

Batteri

Christina Koch og Anne McClain skulle være de to første kvinnene som gjorde en «spacewalk» uten menn. De skulle ut og installere et nytt batteri for å øke strømkapasiteten på romnsytasjonen. Tidligere har alle slike turer vært med kun menn eller menn og kvinner. Aldri før har et lag med kun kvinner tatt turen ut.

En av de to kvinnene som skulle ut og gå i verdensrommet, Anne McCalin, fant ikke en drakttopp som passer.

Å prøve å finne en romdrakt i riktig størrelse er komplisert på grunn av gravitasjonen.

McCalin forteller at hun har blitt fem centimeter høyere på ferden.

Some more shots of the #spacewalk on Friday – was privileged to work with my friend and colleague @NASA_Astronauts @AstroHague pic.twitter.com/KueUo7HXFm — Anne McClain (@AstroAnnimal) 25. mars 2019

NASA klarte ikke å skaffe en ny overdel til fredag da turen er planlagt. De klarer å lage kun en, og den går til hennes kollega Christina Koch.

Dermed måtte McCalin si fra seg sin plass på ekskursjonen. Inn kom en mann.

Large og medium

McCalin hadde øvd i en drakt i størrelse large, men ville ha en medium til selve turen ut, da den passet bedre. En slik drakt hadde altså ikke NASA tilgjengelig.

– Anne trente i M og L og trodde hun kunne bruke large, men bestemte seg etter forrige fredags «spacewalk» for at M passet bedre, sa NASAs talsperson Stephanie Schierholz mandag.

– Det er enklere å bytte mannskap enn å finne en ny romdrakt, forklarte Schierholz.

Da McCalin deltok på en «spacewalk» forrige uke, ble hun en 13. kvinnen til å gjøre så.

– Koch vil bli den 14., sier Schierholz.

Etter planen skal McClain ut på en ny «spacewalk» 8. april.

Månen

Dette skjer, eller ikke skjer, samtidig med at USAs visepresident Mike Pence har slått fast at USA skal sende den første kvinne til månen innen fem år.

I et møte med det nasjonale amerikanske romfartsrådet (NSC) i Huntsville tirsdag, sa Pence at amerikanske myndigheter

planlegger en ny bemannet måneferd i løpet av de fem neste årene, skriver NTB.

En av astronautene skal være en kvinne, sies det.

Visepresidenten var klinkende klar på at en av astronautene denne gang vil være en kvinne.

– La meg være tydelig på at den første kvinne og den neste mannen på månen skal være amerikanske astronauter, fra amerikanske

raketter, skutt opp på amerikansk jord, sa Pence.

Forrige gang det var mennesker på månen var i 1972.

