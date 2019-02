«El Chapo» er funnet skyldig i alle sine ti tiltaler. Han står foran et liv i fengsel. Domsavsigelsen er ikke klar enda, melder MSNBC.

Han venter flere saker mot seg i det amerikanske rettsvesenet.

Juryen i rettssaken mot «El Chapo» brukte seks dager på å komme fram til kjennelsen, skriver NTB.

Mexicaneren var tiltalt for narkotikasmugling, brudd på våpenloven og hvitvasking av penger i tillegg til å drive et omfattende internasjonalt narkonettverk samt for å være ansvarlig for flere drap og kidnappinger.

Netflix

«El Chapo» er et kjent navn fra Netflix. En dramaserie følger historien om fremveksten, fengslingen og rømningen til «El Chapo» .

Han har tidligere vært fengslet i hjemlandet Mexico, og han har rømt fra fengsel flere ganger. Han ble pågrepet igjen i Mexico i 2014 og utlevert til USA i januar i 2017.

Juryens arbeid startet mandag bak lukkede dører etter å ha lyttet til nesten tre måneder med vitneforklaringer siden rettssaken startet. Underveis har de tolv jurymedlemmene hørt om hvordan Guzman ble stadig mektigere som leder for Sinaloa-kartellet, skriver NTB.

200 tonn kokain

Påtalemyndigheten mener han er ansvarlig for smugling av minst 200 tonn kokain til USA, og for å ha vært ansvarlig for en bølge av drap i bandekrig med andre narkotikakartell.

Over 50 vitner har forklart seg i løpet av rettssaken, men «El Chapo» selv har ikke villet forklare seg. Og mens aktoratet har brukt tre måneder på å legge fram bevis og begrunne tiltalen, brukte Guzmans advokater kun en halv time på sitt forsvar, skriver NTB.

61 år gamle Guzman risikerer å tilbringe resten av sitt liv bak murene dersom han blir kjent skyldig. Forsvarerne viser til at Guzman avviser alle anklager.

