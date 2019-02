Narkobaronen «El Chapo» beskyldes for å ha dopet ned og voldtatt 13 år gamle jenter

Det er vitner i saken mot den mexicanske narbobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman som siteres i rettsdokumentene, skriver CNN.

– Pulver i drinkene

Et vitne har fortalt etterforskere at han rundt 2007 hjalp Guzman med å dope ned jenter helt ned i 13-årsalderen med å mikse inn «et pulver» i drinkene deres før narkobaronen hadde sex med dem, ifølge dokumentene.

Vitnet som er sitert i rettsdokumentene sier videre at Guzman skal ha betalt rundt 5.000 dollar for å få mindreårige jenter fraktet til ranchen sin i Sinaloa. Vitnet fortalte også at «El Chapo» skal ha hatt sex med mindreårige også uten å dope dem ned.

Guzmans forsvarer Eduardo Balarezo sier at hans klient på det sterkeste benekter de «ekstremt slibrige» påstandene, og mener beskyldningene «mangler bekreftelse og er for krenkende og upålitelige til bli tatt opp i rettssaken».

Risikerer livstid

– Det er uheldig at materialet ble offentliggjort like før juryen begynner å drøfte saken, sier advokaten, uten å utdype videre.

Guzman (61) ledet det enorme, internasjonale Sinaloa-kartellet, som er kjent for å drive omfattende narkotikatrafikk, gjerne i kombinasjon med dødelig vold. Kartellet anklages for å stå bak tusenvis av drap. Guzman ble arrestert i 2014, men klarte å flykte i 2015. I 2016 ble han pågrepet igjen, og sitter nå i amerikansk varetekt.

«El Chapo» er anklaget for å ha smuglet mer enn 155 tonn kokain inn i USA, og er, dersom han blir dømt for dette, den største narkobaronen verden har sett på flere tiår.

Han er nå tiltalt på en rekke punkter og risikerer fengsel på livstid dersom han blir dømt.

