Verden

JAFFA (Dagsavisen): Mens Jemen blir bombet sønder og sammen søker en gruppe kunstnere å skape håp gjennom kunsten. Galleriene i hovedstaden Sanaa er for lengst stengt, så husveggene er blitt de nye lerretene.

Vil vekke folk

Murad Subay var en av de første til å innta gatene. Hans mål var å forsøke å viske bort kulehull og krigsødeleggelsene gjennom bruk av farger. Han ville også «vekke folk», for å få dem til å gi opp volden.

– Subays kunst var et resultat av tidligere revolusjoner, som jo inspirerte kunstnerne til å kreve frihet og rettferd for deres folk, forteller Rhman Qaid, en annen jemenittisk maler, som selv studerte kunst ved universitetet i Sanaa.

Til tider får Subays kunst et soleklart politisk preg. I en serie han kalte «Veggene husker deres ansikter» tegnet han, på byens husvegger, portretter av folk som var blitt bortført av sikkerhetsstyrkene.

Graffiti kom til Jemen for kun fem år siden, og er i dag kanskje den viktigste kunstformen som kan overleve under krigen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Farlig å male

Nå forsøker likevel en gruppe jemenittiske kunstnere å skape en ny plattform for å ivareta deres kulturarv. Samlet i et unikt nettsted kalt al-Madaniya, det første av sitt slag i Jemen, forsøker kunstnerne å påvirke måten jemenitter ser på eget samfunn. De ønsker også, sier de, å framheve initiativ som vil bygge bru over de sosiale gapene i deres splittede land. Jemen har vært preget av krig og diktatorisk undertrykking i godt over 50 år, og landet var lutfattig lenge før borgerkrigen brøt ut i 2015.

Ifølge kunstneren Ib Ibrahim, hjernen bak den unike internettplattformen, har de skapende artistene i Jemen også fysiske tilholdssteder i en kjeller i Sanaa og al-Nasieh-klubben i havnebyen Aden.

– Men vi greier å tiltrekke lesere fra hele landet, nord og sør, til vårt nettsted. Vi skaper håp. Jemenitter ønsker at krigen skal ta slutt slik at vi vil kunne leve normale liv, sier 30-år gamle Ibrahim, som selv er videokunster. Ib flyktet fra landet sitt for to år siden, og bor for tiden i Berlin.

Ifølge maleren Qaid er det i dag farlig både å male eller skrive i Jemen.

– Jeg flyktet til Saudi-Arabia for to måneder siden fordi houthiene ikke ville tillate oss å skrive eller male, sier han til Dagsavisen fra sitt midlertidige hjem.

Houthiene er en sjiamuslimsk opprørsstyrke som støttes av Iran. Trolig var det houthiene som i forrige måned drepte ekspresident Ali Abdullah Saleh.

Al-Madaniyah tar også opp samfunnsproblemer, gjerne med et fokus på kvinnenes rolle i det ultrakonservative landet. Nylig ble et nytt skuespill lansert i Sanaas kultursenter, noe som ble viet oppmerksomhet i al-Madaniyah. Kjærlighet er et eget tema, under den treffende overskriften «Kjærlighet i koleraens tid».

– Jemen er ikke bare en krigshistorie, forfekter Ibrahim.

Glemt krig

Krigen i Jemen er en av verdens glemte konflikter. Krigsofrene er langt unna Europa, og ute av stand til å nå Vesten i store antall. Nesten uten at Vesten vet hva som skjer, rives et helt land i filler.

Mer enn tre millioner mennesker har flyktet fra sine hjem i håp om å komme seg unna bombene. Ifølge FN er over 10.000 mennesker, de aller fleste av dem sivile, blitt drept. Hjelpeorganisasjoner advarer om både sult og epidemier blant landets millioner. Kolera er i ferd med å vokse fram i det fattige og krigsherjede landet.

Daglig graves sivile ut av bombarderte bygninger. Kampene har spredt seg til storparten av andet, og de regionale maktene Saudi-Arabia og Iran støtter hver sin side i krigen. Også Al-Qaida står sterkt i Jemen. De siste ukene har krigen vist tegn til å spre seg til naboen i nord, Saudi-Arabia. Flere mellomdistanseraketter er blitt sendt mot hovedstaden Riyadh.