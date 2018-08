Verden

– Det er ikke nok å ha amerikansk tilstedeværelse. Vi må ha amerikansk dominans i vererdensrommet, sa visepresident Mike Pence under en tale i Pentagon torsdag.

Ifølge Pence skal nyopprettelsen sikre amerikansk dominanse i rommet - der USA har konkurranse fra stormaktene Kina og Russland. Opprettelsen kommer etter et ønske fra landets president Donald Trump, som flere ganger har snakket varmt om satsning i rommet, skriver NTB.

Les også: Abortslag i Argentina: – Dette vil ikke stoppe nå

Nasjonal strategi

– Min nye nasjonale strategi for verdensrommet anerkjenner at verdensrommet er en arena for krig, akkurat som på land og i sjøen, sa Trump i mars.

– Vi kan til og med ha en romstyrke. Vi har luftforsvaret, vi vil få romforsvaret, vi vil ha hæren og sjøforsvaret. Kanskje vi skal gjøre det. Det kan skje, la presidenten til.

Romforsvaret blir én av seks selvstendige avdelinger i den amerikanske hæren.

Programmet vil ifølge Fortune.com koste 32 milliarder kroner de første fem årene.

Les også: Donald Trump lovte å returnere millioner til staten, men har bare betalt 151.000 dollar

Forslaget må behandles av kongressen før det kan tre i kraft.

I fjor gikk en kongresskomité inn for et beslektet forslag.

Det ble til slutt droppet av forsvarsdepartementet under budsjettbehandlingen, men har fortsatt støtte i deler av Kongressen.