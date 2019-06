SIVILE: Hele to millioner mennesker har flyktet inn til Idlib, slik at befolkningen har vokst til tre millioner. Mange av dem var væpnede islamister, men mange i området er også sivile syrere. Her flykter en gruppe mennesker etter et luftangrep mot byen Maaret al-Numan 3. juni. FOTO: ABDULAZIZ KETAZ/NTB SCANPIX