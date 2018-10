Nå nektes Donald Trump å bruke musikken til Prince

Verden

Av Frøydis Falch Urbye og Espen H. Rusdal

Rolling Stones, Adele, Neil Young, R.E.M., Aerosmith, Queen og George Harrison er blant de mange som har bedt Trump-organisasjonen ikke bruke musikken deres. Også familien til Luciano Pavarotti klaget over at de spilte hans Puccini-arie Nessum Dorma på valgkampmøtene i 2016, skriver NTB.

Nå er også Prince på den samme listen.

Flere artister

Familien til Prince er ikke de eneste som nekter politikere å bruke musikken deres. En lang rekke andre musikere som har lagt ned forbud mot at deres musikk blir spilt på Trump-arrangementet.

I 2008 nektet Heart republikaneren Sarah Palin å bruke musikken på valgkampmøter.

I 2015 gikk Neil Young hardt ut og nektet Trump å bruke hans Rockin' in the Free World. Nylig fikk Steven Tyler i Aerosmith rettens medhold i at Trump ike kan brike bandets musikk under valgkampmøte, skirver Pitchfork.com.

Valgkampmøte

Det var under et valgkampmøte i Mississppi, kringkastet på Fox News og CNN, at Prince' musikk ble spilt. Det var en i publikum, Prince-fan Anil Dash, som tvitret det hele til Prince' familie: «Ingen har mer erfaring i å stanse misbruk av en artists verk enn dere. Dere fikser dette.»

Alright, Prince estate: nobody has more experience shutting down misuses of an artist’s work than you do. You got this. https://t.co/7PNFrhNH0F — Anil Dash (@anildash) 3. oktober 2018

«Prince-familien har aldri gitt president Donald Trump eller Det hvite hus tillatelse til å bruke Princes sanger og har bedt dem stanse all bruk umiddelbart», tvitret Princes halvbror Omarr Baker fredag.

«Purple Rain»

Presidentens valgkamporganisasjon har angivelig inkludert «Purple Rain», en av de mest spilte låtene til Prince, på spillelisten på valgkampmøter, sist i Mississippi denne uka.

Prince døde i april 2016 av en overdose kraftige smertestillende tabletter, 57 år gammel. Han hadde ikke skrevet testamente og hadde ingen barn i live. Det er derfor hans søsken som tar seg av hans interesser.

