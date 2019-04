Nå kan du overnatte i en gigantisk potet

Av Marte Pritzlaff Njerve - ABC Nyheter

Flere kaller Norge et potetland, men sannheten er at vi hverken spiser eller dyrker like mye potet som flere andre land i verden. I Norge dyrkes det rundt 300.000 tonn poteter hvert år, ifølge Matmerk, mot 6 millioner tonn i den amerikanske delstaten Idaho.

Det er kanskje ikke så rart at det er nettopp Idaho som nå har fått seg et potet-hotell.

Ved en potetåker nær delstatshovedstaden Boise kan du nå overnatte inne i en potet, eller rettere sagt et mikrohus som er laget for å ligne en potet. Det underlige hotellet er et samarbeid mellom mikrohusdesigner Kristie Wolf og Idaho Potato Commission.

I hotellrommet finner du en dobbeltseng, et par stoler og minibar. Poteten har i tillegg innlagt vann, men kun til en liten vask. Resten av toalettfasilitetene finner du i en silo plassert ved siden av poteten.

– Om du liker den gode følelsen av å spise Idaho-poteter kommer du til å elske å bo i denne gigantiske poteten som er forvandlet til et koselig rom for to, skriver Idaho Potato Commission i annonsen på Airbnb.

I tillegg til poteter i lange baner, kan Boise i Idaho tilby flere turistattraksjoner, som opera, fjellturer og andre sportslige aktiviteter, i tillegg til et par museer. Ønsker du en skikkelig potet-ferie finner du Idaho Potato Museum i Blackfoot, cirka fire timer øst for Boise.

