Nå driver Obama valgkamp mot Trump: – Alle bør være bekymret for kursen USA har tatt

Verden

Av NTB/AP og Espen H. Rusdal

Obama var på farten i Philadelphia til støtte for guvernør Tom Wolf og senator Bob Casey, som begge søker gjenvalg.

På et valgmøte i Dell Music Center kom Obama med en intens appell til folk om å stemme, fordi mellomvalget i november er det viktigste han sier at han kan huske.

Han nevnte ikke Trump ved navn, men han oppfordret alle til å bidra til å gjeninnføre ærlighet, anstendighet og respekt for loven i USA.

– 6. november har dere muligheten til å gjeninnføre fornuft i politikken, sa Obama ifølge Fox News.

Kritikk av Trump

Ved valget til høsten håper demokratene å vinne fire nye plasser i Representantenes hus i Pennsylvania. Obama vant staten ved begge hans valg, men i 2016 var det Trump som med liten margin tok hjem seieren.

– Republikanerne i Kongressen nå, de sørger ike for noen maktbalanse med Det hvite hus. De er ivrige etter å beskytte folk fra at noen ettergår dem og å holde folk ansvarlige. Så, jeg forteller dere ikke noe dere ikke allerede vet fra før. Dere vet dette, sa Obama.

– Alle over hele det politiske spekteret bør være bekymret for kursen dette landet har tatt, sa han videre ifølge Fox News.

Obama holdt lenge en lav profil og sa lite om sin etterfølger, slik tradisjonen er i USA. Men i de siste månedene har han flere ganger kommet med krass kritikk av Trump. (NTB)

