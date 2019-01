I følge svenske Expressen er det mange som har reagert på at Amanda Lind, tidligere partisekretær for Miljöpartiet, er utnevnt som kulturminister i Stefan Löfvens nye regjering. En av de som har reagert er Moderaternas Hanif Bali, som skrev følgende på twitter:

Hanif Balis attack mot nya ministern – direkt efter presentationen: ”En hippie – ser fram emot tonvis med gräs på departementet”.https://t.co/vZluwj5TlS pic.twitter.com/BshxkRkKm8 — Expressen (@Expressen) January 21, 2019

Ny tweet

Men bare noen minutter senere kom han med en ny tweet:

Jag ångrar ovanstående tweet omedelbart, hon har varit minister i seriöst 3 minuter och hon har redan börjat hylla islamister: https://t.co/bCNkrsWIsN — Hanif Bali (@hanifbali) January 21, 2019

Instagram

Årsaken er at Amanda Lind hyller den forrige bostedsministeren Mehmet Kaplan fra Miljöpartiet i sosiale medier. Under et instagrambilde tatt under en middag skriver hun at Kaplan og et knippe andre svenske ministre er «pionerer, helter som har kjempet daglig for å realisere Miljöpartiets politikk for miljø og klima, demokrati, likestilling og rettferdighet». En kontroversiell tweet ettersom Mehmet Kaplan er en politiker det har stormet rundt i Sverige.

Måtte gå

Kaplan måtte gå av i juli 2016 etter avsløringene om at han har hatt kontakt med høyreekstreme, og hans kontroversielle uttalelser om Israel. I 2015 avslørte SVT at Kaplan også deltok på en middag der den svenske lederen for den høyreekstreme tyrkiske organisasjonen De grå ulvene også var tilstede. Organisasjonen er koblet til både mord og voldsforbrytelser i Tyrkia. Til stede ved middagen var også medlemmer av den islamistiske organisasjonen Milli Görüs.

