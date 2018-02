Nå blir det lov å jukse i Monopol

Verden

Spillet har en stor fanskare, og da en studie viser at nesten annenhver spiller prøver seg på juks, bestemte Hasbro seg for å gi folk det de ønsker seg. I den nye «Cheaters Edition» er målet fortsatt det samme som det har vært siden spillet så dagens lys i 1935: å bli den rikeste spilleren gjennom eiendomshandel og innkreving av leie.

Men spillerne får nå 15 kort som oppfordrer dem til å prøve seg på de vanligste formene for juks, blant annet å flytte flere plasser enn det terningen tilsier. Lykkes du med jukset, får du en liten slump penger. Blir du tatt på fersken, venter det derimot straff – et par håndjern «lenker» spilleren til brettet før de kan bli løslatt, forklarer Hasbro.

I den nye versjonen er det heller ikke én spiller som har ansvaret for banken. Hver spiller kontrollerer banken når det er hans eller hennes tur. Dermed er det lettere å gjøre et aldri så lite brekk og forsyne seg fra «hvelvet». Selv om Hasbro sier de nå omfavner «sine mindre hederlig tilhengere», er det ikke alle som er begeistret for jukseutgaven.

– Monopol er et forferdelig spill, og jukse-Monopol vil bare være enda verre, sier medie- og spillspesialist Edward Castanova ved University of Indiana.

– Det er en helt feilaktig simulering av hvordan økonomien fungerer. Dersom Monopol speilet virkeligheten ville det bare vært ett selskap i verden, i stedet for milliarder på milliarder.

(NTB)