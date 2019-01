Fredag presenterte to forskere ved University of Lincoln og Berkley-universitetet i California funn som tyder på at lydene på opptaket kommer fra sirisser, et insekt i gresshoppefamilien.

En av forskerne, amerikanske Alexander Stubbs, sier til New York Times at de høyfrekvente lydene mer spesifikt stammer fra vestindiske korthalsede sirisser som synger sine paringsrop.

De amerikanske diplomatene utelukker at lyden de hørte kan ha stammet fra insekter, men Stubbs står på sitt.

– De lager utrolig høy lyd. Man kan høre dem inne fra en dieseltruck som kjører i 65 kilometer i timen, sier han.

Han understreker at konklusjonen om sirissene ikke utelukker at diplomatene ble utsatt for et angrep, men han mener altså at lydene de hørte, ikke hadde noe med dette å gjøre.

Minst 21 diplomater og familiene deres meldte i september 2017 om at de hadde fått skader under et opphold på Cuba. Enkelte fikk diagnosen traumatisk hjerneskade, andre fikk hørselstap, svimmelhet, søvnproblemer, hodepine og kognitive forstyrrelser.

Flere sa de hadde hørt en merkelige lyder, og en av teoriene var at skadene skyldtes en skjult akustisk enhet som sendte ut høyfrekvent lyd.