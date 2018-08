Mysterium hvorfor flyplassansatt stjal fly og krasjet

Verden

En 29 år gammel ansatt i et flyselskap stjal fredag kveld et passasjerfly ved flyplassen i Seattle og styrtet flyet i sjøen like etterpå. Han var alene om bord.

Søndag ga familien til 29 år gamle Richard Russell en uttalelse der de fortalte at de var i sjokk og sorg.

Men heller ikke familien hadde noen svar på hvorfor Russell, som var ansatt som bakkemannskap på Seattle-Tacoma internasjonale flysplass, tok av med et passasjerfly fredag kveld og fløy rundt i omkring én time.

Styrten var et resultat enten av at 29-åringen «gjorde stunt i lufta eller manglet flyferdigheter», heter det i politiets uttalelse lørdag morgen norsk tid. Videoopptak gjort av folk på bakken viser at flyet gjorde store sløyfer og andre farlige flyakrobatiske manøvre i solnedgangen.

– Dette var ikke noen terrorrelatert hendelse, sier Ed Troyer, talsmann for politiet i Pierce County.

Hadde kontakt

Det lokale sheriffkontoret opplyste på Twitter at mannen var suicidal, men lydopptak fra mannens samtale med en ansatt i kontrolltårnet skaper et mer kompleks bilde av situasjonen.

Den ansatte sier han forsøkte å overtale mannen til å lande.

– Det er en rullebane ved din høyre side etter halvannen kilometer, sa den ansatte i kontrolltårnet til mannen, med henvisning til en nærliggende flyplass.

– De kommer til å gjøre det vanskelig for meg hvis jeg forsøker å lande der, svarte mannen, og la til:

– Dette kommer til å sende meg i fengsel på livstid.

Senere sa han:

– Det er mange som bryr seg om meg. Det kommer til å skuffe dem når de hører at jeg gjorde dette. Jeg er bare en nedbrutt mann. Jeg har vel en skrue løs, tenker jeg, sa han.

Styrtet nær øy

Mannen ble fulgt av jagerfly før han styrtet nær Ketron Island, som ligger nær Tacoma, sørvest for Seattle.

To F-15-jagerfly ble sendt på vingene fra Portland «innen noen få minutter», men var ikke involvert i styrten, ifølge Troyer.

– Våre tanker går til mannens familie og de ansatte i Alaska Air og Horizon Air, sier Constance von Muehlen i Horizon Air i en videomelding på Twitter.