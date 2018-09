Verden

CNN skriver at de nye vedtektene gjelder fire av den italienske storbyens mest travle gater – Via de' Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano og Via della Ninna – mellom klokken tolv til tre på ettermiddagen og seks til ti på kvelden.

En bot på 500 euro tilsvarer i overkant av 4800 kroner med dagens kurs.

Via de' Neri er full av mat- og issjapper. Sultne turister er daglig på plass for å meske seg med byens beste karbohydrater og melkeprodukter. Dette har skapt et stort søppelproblem for de lokale myndighetene.

– Turistene er alltid velkomne her hvis de oppfører seg som de gjør når de er hjemme. Noen ganger møter vi utfordringer med dem. Noen mangler den nødvendige kunnskapen om byen vår, sier ordfører Dario Nardella i en post på Facebook.

Spyler deg vekk

– Men bare de som elsker Firenze, fortjener Firenze, legger han til.

Det er ikke første gang at Nardella tar grep. I fjor iverksatte han en ordning om at byens kirketrapper kontinuerlig må spyles slik at folk ikke skal sitte og spise på dem, ifølge nettstedet The Local.

Over 10,2 millioner turister besøker Firenze hvert år, og antallet har økt med 2,4 millioner bare de fem siste årene.

Roberta Pieraccioni, leder av Via de' Neri-komiteen, er tilfreds med at byen tar grep.

Motstand

– Jeg håper dette grepet bedrer oppførselen i gaten vår, sier han.

Ikke alle støtter de nye vedtektene i Firenze. Enkelte i byen peker på at flere benker og søppeldunker kan bedre problemene, skriver CNN.

«Overturisme» er et stort problem i flere byer, skriver CNN, og flere har valgt lignende grep som Firenze. I fjor valgte den italienske hovedstaden Roma å forby spising ved noen av byens mest kjente severdigheter.

