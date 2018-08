Verden

Myndighetene bekreftet fredag at de to har vist manglende vilje til integrering og respekt for likestilling i Sveits, skriver BBC.

Sveitsiske myndigheter sier at de som ønsker å bli sveitsiske statsborgere, må være godt integrert og vise tilknytning til Sveits og landets institusjoner og respekt for sveitsisk lovgivning.

De gir ingen videre opplysninger om paret, som lokale medier melder er nordafrikanske. Men de opplyser at paret ikke oppfylte kravene til borgerskap da de søkte i byen Lausanne.

Lausannes borgermester Gregoire Junod sier at det hersker religionsfrihet i Sveits, men at det ikke betyr at all religiøs praksis er utenfor loven.

Myndighetene sier at søknaden ikke ble avvist på grunn av søkernes religion, men fordi de ikke vil respektere kjønnslikestilling.

Det sveitsiske tilfellet skjedde bare dager etter at en muslimsk kvinne vant fram i retten i Sverige og fikk erstatning etter at et jobbintervju ble avbrutt da hun ikke ville håndhilse.

I Danmark krever imidlertid Dansk Folkeparti og de konservative at det skal innføres som et krav at man må kunne håndhilse på det motsatte kjønn for å bli dansk statsborger.

