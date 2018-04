Muslimer straffes langt hardere enn andre

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

I to sammenlignbare saker ble en dømt til 71 måneder i fengsel, mens den andre ble dømt til 180 måneder fengsel.

Rapporten er laget av Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) i Washington og gjengitt av nettavisen The Intercept.

Muslimer som tiltales for å ha planlagt slike voldshandlinger i USA, får over sju ganger mer omtale i Washington Post og The New York Times enn andre i tilsvarende saker, viser rapporten.

Muslimer som gjennomfører politisk motiverte voldshandlinger, får dobbelt så mye medieomtale som andre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dobbeltmoral

ISPU har tatt for seg perioden 2002 til 2015 og analysert sju ulike faktorer, blant annet hvor mange som ble drept, hvilke våpen som ble benyttet, hvilke motiver gjerningspersonene selv oppga å ha hatt og hvor lang fengselsstraff de ble dømt til.

– Det råder dobbeltmoral, både i måten muslimske gjerningspersoner behandles av mediene, og i måten de behandles i rettsvesenet, sier en av forfatterne bak rapporten, Kumar Rao, til The Intercept.

Mens den gjennomsnittlige straffen for ikke-muslimer i slike saker lå på rundt fire og et halvt års fengsel, lå den for muslimer på 17 og et halvt års fengsel, over fire ganger så mye.

Les også: Alenemoren Erna Hagensen vasket seg til topps i LO (DA+)

I et eksempel fra RT.com vises det til de to tilfellene Benjamin Thomas og Matthew Aaron Llaneza. Thomas og hans medsammensvorne, som var tidligere leder av en naziorgansiasjon, planla å skape en Aryan Liberation Movement, ved å sprenge det mexikanske konsulatet i Minnesota.

Lleaneza hadde planer om å verve seg til Taliban. Både Thomas og Llaneza planla å sprenge bomber og utøve ideologisk motivert vold. Thomas ble tiltalt for besittelse av våpen, mens llaneza ble tiltalt for bruk av masseødelegelsesvåpen.

Thomas bl dømt til 71 måneder i fengsel og 60 måneder prøvetid. Llaneza ble dømt til 180 måneder fengsel.

Infiltratører

Bakgrunnen for sakene som havner for retten viser seg også å være høyst ulikt. I to av tre saker der muslimer tiltales for å ha planlagt eller gjennomført politisk motiverte voldshandlinger, var det infiltratører og provokatører fra myndighetene som hadde skaffet til veie våpen eller sprengstoff.

Den tilsvarende andelen i saker som involverte ikke-muslimer var på 16 prosent.

– Det som er virkelig interessant, er at i flesteparten av saker som involverer antatte muslimer, har gjerningspersonene ikke selv skaffet til veie våpen, men i stedet fått dem av agenter fra myndighetene. Til tross for dette får de strengere straffer, konstaterer Carey Shenkman i ISPU.

Les også: – Alle som vil skal kunne bli taxisjåfører

Masseødeleggelsesvåpen

– I saker som involverer ikke-muslimske gjerningsmenn, er det svært ofte snakk om folk som faktisk lager sprengstoff og lagrer våpen. Det var ikke nødvendig for FBI å forsyne dem med våpen, for de hadde dem alt, sier hun.

Muslimer som bli tatt med sprengstoff, blir i motsetning til andre også oftere tiltalt for å være i besittelse av masseødeleggelsesvåpen, noe som har en langt større strafferamme, slår ISPU fast.

– Vår rapport dokumenterer det mange har trodd når det gjelder rettsvesenet og mediene våre, sier Kumar Rao. (NTB)

Les også: Hun nekter å sende soldater for å passe på Mexico-grensen for Donald Trump