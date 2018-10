Verden

– Jeg trodde det nesten ikke først da jeg hørte det, sier Tromsø-IL-spissen i et intervju publisert på klubbens Facebook-sider.

– Jeg blir bare utrolig rørt. Det er en stor dag for familien. Dette er en av de største anerkjennelsene man kan få, fortsetter Bakenga.

Han og familien har flere ganger bedt Mukwege om å flytte til tryggere forhold i Belgia og drive arbeidet sitt på avstand, men den kongolesiske legen nekter å forlate kvinnene han jobber for.

– Han har levd under stor fare, og det har vært folk hjemme hos ham som har forsøkt å drepe ham. Men han har stått imot både myndigheter og mafia, og kommet seg unna, sier Bakenga.

26-åringen sier han sist møtte onkelen da han var på norgesbesøk for to og et halvt år siden, men legger til at de to likevel snakker sammen ofte.

– Han er forbildet mitt. Vi har en fantastisk svær familie, men de jeg har mest kontakt med er han og bestefar, som bor i Kongo. Vi snakkes titt og ofte. Han har også vært og sett meg spille en del kamper når han kan, og hver gang pappa er der nede vil han ha video av kampene mine, sier TIL-spissen.

– Vi har et flott forhold, og han er en veldig vis mann. Hver gang du snakker med ham sitter du igjen med noe, fortsetter Bakenga.

Han røper også at han har planer om å reise til Kongo allerede i desember, blant annet for å treffe onkelen igjen på sykehuset hans i Bukavu. (NTB)