– Mueller vil avhøre Trump i Russland-granskingen

Muellers interesse for hendelsene som førte til at Trump sparket sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og FBI-sjef James Comey gjør at Mueller nå vil se nærmere på om hvorvidt presidenten eller andre har forsøkt å hindre Muellers gransking, skriver The Washington Post.

Avisen siterer to ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

Ifølge kildene har Trumps advokater allerede utarbeidet betingelser for forhandlinger om Muellers kommende avhør av presidenten. Disse betingelsene kan bli presentert for Mueller allerede i neste uke, sier kildene.

Hjalp Russland Trump til makten?

I forrige uke uttalte Trumps advokat Ty Cobb i et intervju med CBS at presidenten er «svært ivrig etter å sette seg ned og forklare alt som måtte være av interesse på spørsmål fra spesialetterforskerens kontor».

Tidligere FBI-direktør Robert Mueller leder granskingen av hvorvidt Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016. Mueller ble av justisdepartementet utnevnt til å lede etterforskningen i mai i fjor etter at Trump sparket FBI-sjef James Comey.

Trump har avvist anklagene om Russland-samarbeid og kritisert etterforskningen en rekke ganger. Parallelt med Mullers etterforskning granskes påstandene om ulovlig samarbeid med Russland også av flere komiteer i Kongressen.

USAs justisminister Jeff Sessions ble utspurt av spesialetterforsker Robert Muellers granskningsteam i flere timer i forrige uke.

Utspørringen var en del av etterforskningen som skal bringe på det rene om Russland hjalp president Donald Trump til makten.

Spesialetterforsker Robert Mueller undersøker også om det fant sted noe samarbeid mellom Russland og Trumps medarbeidere, og om Trump har forsøkt å hindre granskingen av saken etter at han ble president.

Sessions inhabil

Sessions antas å være den første amerikanske ministeren som er blitt utspurt av etterforskerne. Avisa New York Times omtalte samtalene tirsdag, og opplysningene er bekreftet av justisdepartementet.

I mars i fjor erklærte Sessions seg inhabil i Russland-granskingen, etter at han unnlot å opplyse om flere møter med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i Washington.

Sessions antas å kunne bidra med viktig informasjon når etterforskerne forsøker å bringe på det rene hva som skjedde da Trump 9. mai i fjor sparket FBI-sjefen James Comey.

Comey fikk sparken midt i FBIs etterforskning av en mulig forbindelse mellom Trumps valgkampteam og russiske tjenestemenn før valget høsten 2016.

Trump har oppgitt flere begrunnelser for avskjedigelsen, blant annet at han hadde Russland-saken i tankene da beslutningen ble tatt.

Comey avhørt

Senere tirsdag skrev The New York Times at også Comey er blitt avhørt av Muellers team. Dette avhøret fant sted i fjor, skriver avisen.

Avhøret av Comey handlet ifølge avisen om en rekke notater han skrev om sine møter med Trump. Innhold fra notatene er fra før blitt lekket i amerikanske medier og dokumenterer Comeys samtaler med Trump på tomannshånd. Comey har tidligere uttalt at han skrev ned det som ble sagt fordi dialogen med presidenten fikk ham til å føle seg ukomfortabel i perioden fram mot at Trump ga ham sparken.

I et av notatene fra et møte i Det hvite hus skriver Comey at Trump ba ham avslutte FBIs etterforskning av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael T. Flynn.

Sessions var i rollen som justisminister dypt involvert i avskjedigelsen av Comey, og Trump har gjentatte ganger kritisert Sessions både offentlig og privat fordi Sessions erklærte seg inhabil i Russland-granskingen.

Utfall mot Sessions

Da Trump i mars i fjor fikk vite at Sessions vurderte å erklære seg inhabil, engasjerte presidenten sin rådgiver Donald F. McGahn II til å overtale Sessions til å fortsette å lede Russland-granskingen.

Sessions valgte i stedet å følge råd fra byråkrater i justisdepartementet, som anbefalte ham å ikke blande seg inn i granskingen. Da Trump fikk vite det, ble presidenten sint og sa at han trengte en justisminister som kunne beskytte ham, ifølge avisen.

Trumps sinne kom til overflaten igjen etter at Mueller ble utpekt som spesialetterforsker i mai og Sessions tilbød seg å gå av. Sessions tilbud ble noen dager senere avvist av Trump, skriver avisen videre.

For to uker siden stevnet Mueller Trumps tidligere sjefstrateg Stephen K. Bannon til å vitne foran en storjury. Men Bannon inngikk ifølge CNN en avtale om å la seg avhøre, for å slippe å vitne foran en storjury. Avhøret av Bannon er ventet å skje i løpet av de kommende ukene.