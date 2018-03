Mueller stevner Trump-organisasjonen

Verden

Spesialetterforsker Robert Mueller krever å få utlevert dokumenter med eventuell Russland-tilknytning fra president Trumps forretningsorganisasjon.

Det er The New York Times som melder at Muellers gransking av det såkalte Russland-sporet nå kommer stadig nærmere presidenten. Dette er første gang det har blitt kjent at spesialetterforskeren har krevd å få dokumenter som er direkte knyttet til president Donald Trumps forretninger. Mueller leder FBIs etterforskning av en mulig russisk innblanding i valget for halvannet år siden

Stevningen for å få ut dokumentene skal ha blitt overlevert i løpet av de siste ukene, skriver NTB.

Har samarbeidet

Det er ikke kjent hvor bredt stevningen favner eller hvorfor Mueller ikke bare kunne be om å få dokumentene utlevert på normal måte fra paraplyorganisasjonen som styrer Trumps forretningsimperium, uten å gripe til en stevning. Presidentens talsperson Sarah Huckabee Sanders sa i pressebriefen torsdag at organisasjonen har samarbeidet og vil fortsette å samarbeide med Mueller.

Ifølge The New York Times tyder denne siste stevningen på at saken vil trekke i langdrag i enda noen måneder. Nyheten om denne siste omdreiningen kommer samtidig som det er lekket ut at Mueller og hans team gransker hvilken rolle pengebidrag fra utlandet, blant annet emiratene, spilte i valgkampen i 2016.

