MSF: Over hundre druknet i båtforlis i Middelhavet

De to gummibåtene med flere hundre mennesker om bord, la ut på den farlige ferden 1. september, ifølge MSF.

De siterer vitner som forteller at motoren på en av båtene sviktet, mens den andre båten startet å lekke luft og til slutt gikk under. Få av dem om bord hadde redningsvester eller kunne å svømme. Ifølge overlevende var det kun dem som klarte å holde seg flytende ved å holde fast i den punkterte båten, som overlevde.

Det skal kun ha vært 55 overlevende etter forlisene.

Dagen etter brakte den libyske kystvakten til sammen 276 mennesker til havna i Khoms, blant dem de overlevende fra dagen før. De ble så satt i en interneringsleir, ifølge MSF.

Organisasjonen sier de behandlet de overlevende, blant dem gravide kvinner, barn og spedbarn. Flere hadde store brannskader på kroppen, mens andre hadde pådratt seg lungebetennelse etter å ha oppholdt seg i vannet i lang tid.

Samme dag publiserte FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) en rapport som beskriver ferden over Middelhavet som farligere enn noen gang. Mer enn 1.600 personer har omkommet eller forsvunnet i sine forsøk på å nå Europa via denne sjøveien, ifølge rapporten. (NTB)