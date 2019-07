Motpartene i Afghanistan møtes i Qatar

Det opplyser amerikanske og tyske diplomater til AFP.

Tyskland, som sammen med Qatar vil være vert for samtalene, sier at alle afghanere vil delta som sivilpersoner og «på likt grunnlag».

Skulle partene komme sammen om en fredsplan, vil det kunne bety slutten på 19 år med amerikansk militær tilstedeværelse i landet.

Afghanske myndigheter har lenge ønsket å forhandle med opprørerne, men Taliban nekter å snakke direkte med regjeringen, som de anser som løpegutter for USA.

Et tidligere forsøk på å samle representanter fra Taliban og regjeringen i april kollapset, da partene ikke ble enige om hvem som kunne delta.

Langvarig konflikt

Taliban har tidligere kontrollert store deler av Afghanistan, men ble drevet ut av hovedstaden Kabul av et amerikansk-britisk luftangrep i 2001.

Siden har anslagsvis 110.000 mennesker blitt drept, og rundt 5 millioner afghanere er blitt drevet på flukt i og utenfor eget land. I dag kontrollerer Taliban omtrent halvparten av landet, der USA og NATO fortsatt har stasjonerte soldater.

Angrepene i Afghanistan har fortsatt samtidig som utsendinger fra USA og Taliban har gjennomført til sammen sju forhandlingsrunder i Qatar. Forhandlingene har hittil ikke gitt synlige resultater, men tidligere i juni understreket Taliban-bevegelsens leder Haibatullah Akhundzada, at døren fortsatt er åpen for dialog.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa i Kabul forrige uke at han håper partene kan bli enige om en fredsplan «før 1. september». Det vil i så fall bety at avtalen blir landet før Afghanistan avholder presidentvalg i september.

Gjensidig aksept

Tysklands spesialutsending til Afghanistan og Pakistan, Markus Potzel, sier at afghanerne nå er kommet til et kritisk punkt på veien mot fred, men at det må innebære en direkte samhandling mellom partene.

USAs spesialutsending for Afghanistan, afghanskfødte Zalmay Khalilzad, har ledet de sju samtalene med Taliban. Forhandlingene står om tilbaketrekking av utenlandske styrker, våpenhvile og framtidig medbestemmelse i Kabul.

Mandag presiserte han at dialog er en essensiell del av en fredsavtale.

– Gjensidig aksept og en avtale om å løse politiske forskjeller uten makt er det som trengs for å lære av tragedien som har vært de siste 40 årene, sa Khalilzad, og refererte til den sovjetiske innovasjonen i 1979.