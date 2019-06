Hvis USAs president får det slik han vil, trer de nye tollsatsene i kraft på mandag. Både onsdag og torsdag forhandlet USA og Mexico om en løsning, og i skrivende stund har partene ikke kommet til enighet.

Trump kunngjorde forrige uke at han ønsker å innføre toll på 5 prosent på alle mexicanske varer som importeres til USA fra og med 10. juni. Satsen vil øke til 10 prosent 1. juli, og så med 5 prosentpoeng hver mer måned, inntil den når 25 prosent 1. oktober, hvis Mexico ikke klarer å hindre migranter i å ta seg ulovlig over grensa til USA.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

Kan gå mot

Nå møter forslaget sterk motstand i egne rekker. Flere republikanere skal være motstandere av å blande innvandringspolitikk og økonomi, og de frykter økt toll vil få store konsekvenser for flere delstater.

Den republikanske lederen i Senatet, Mitch McConnell fra Kentucky, sa tirsdag til Politico at det ikke er utenkelig at mange republikanske senatorer vil stemme med demokratene for å blokkere Trumps planer, ifølge NTB.

– Det er ikke stor støtte for disse planene i partiet, det er helt sikkert, sa McConnell etter møtet.

Tirsdag denne uka deltok republikanske senatorer på en lukket lunsj i Washington, der de ble orientert om det juridiske rundt den foreslåtte økningen. Ifølge The New York Times var det dårlig stemning etter møtet.

«Dere hørte ikke et eneste ja», skal Texas-senator Ted Cruz ha bedt administrasjonens representanter videreformidle Det hvite hus, ifølge kilder.

– Pistol mot eget hode

Nettopp Texas er den delstaten som vil bli hardest rammet økonomisk av den foreslåtte tolløkningen, fulgt av Michigan, California, Illinois og Ohio, opplyser det amerikanske handelskammeret.

– Vi holder en pistol mot vårt eget hode, sa John Cornyn, den andre republikansk senatoren fra Texas.

Trump selv har sagt at han ikke tror partifellene diskuterer måter å stoppe ham på.

– Hvis de gjør det, er det tåpelig, sa han under en pressekonferanse i London.

The Washington Post skriver at Det hvite hus angivelig mener de kan innføre tolløkningen uten å måtte gå via Kongressen, ettersom Trump allerede har erklært unntakstilstand langs grensa mot Mexico. Det skjedde tidligere i år da presidenten forsøkte å sikre midler til å finansiere grensemuren han gjentatte ganger har lovet. Også da møtte han motstand blant sine egne.

Migranter

USAs visepresident Mike Pence sa torsdag at de hadde hatt oppløftende samtaler med Mexico om migrantstrømmen, men at de holder fast ved tidsplanen for tolløkningen.

Privileged to welcome the Mexican delegation to the @WhiteHouse today. Negotiations will continue. Progress was made but as @POTUS said “not nearly enough.” @SecPompeo, @DHSMcAleenan, & I made clear: Mexico must do more to address the urgent crisis at our Southern Border. pic.twitter.com/u3uljnebrh — Vice President Mike Pence (@VP) June 5, 2019

Tallet på pågrepne langs grensa mellom USA og Mexico var i mai det høyeste på 13 år, viser tall som ble offentliggjort tidligere denne uka.

Trump-administrasjonen ønsker å endre asylprosedyrene, for å legge mer ansvar på Mexico i håndteringen av migranter fra de tre landene som utgjør det såkalte nordlige triangelet – Honduras, Guatemala og El Salvador.

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador har tidligere lovet å beskytte migranters rettigheter. Etter de amerikanske truslene om tolløkning har imidlertid Mexico tatt flere skritt for å stagge migrasjon fra sør inn i landet.

Corona og annen øl importert fra Mexico kan bli dyrere for amerikanske forbrukere ved tolløkning. FOTO: NTB SCANPIX

Myndighetene har lovet å utplassere opptil 6.000 soldater fra nasjonalgarden langs grensa mot Guatemala i sør, i tillegg til økt innsats mot menneskesmuglere og organisert kriminalitet.

En bil fra grensepolitiet kjører på amerikansk side langs grensegjerdet mellom USA og Mexico i Arizona. Foto: Charlie Riedel/NTB scanpix

Talsperson for Mexicos utenriksdepartement, Roberto Velasco Álvarez, tvitret torsdag at de ikke hadde kommet til enighet, men han la til at «USAs fokus er på tiltak for migrasjonskontroll. Vårt er på utvikling».

Flere titalls tusen migranter fra Guatemala, Honduras og El Salvador forsøker årlig å ta seg ulovlig over grensa til USA. Mange av dem flykter fra vold og organisert kriminalitet, fattigdom, matmangel og høy arbeidsledighet.

Øl og avokado

– Tollsatsene kan bli kostbare for den amerikanske økonomien, forbrukere i USA, og for den mexicanske økonomien, sa Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard tidligere i uka.

Mexico er den nest største importøren av varer til USA. Kostnaden ved en eventuell tolløkning vil blant annet påvirke amerikanske bilprodusenter, som importerer deler fra nabolandet. Dyrere jeans, øl og ferske grønnsaker er noen av de andre konsekvensene i USA.

Dersom Mexico svarer med mottoll, kan det ramme bønder i Midtvesten i USA, som selger mye til Mexico, forklarer Gerald Seib i Wall Street Journal.

Om lag 406.000 amerikanske arbeidsplasser kan forsvinne dersom tolløkningen gjennomføres, ifølge the Perryman Group, en konsulentgruppe i Texas.

Flere frykter også at Trumps tolltrusler kan sette handelsavtalen USMCA mellom USA, Mexico og Canada i fare, ifølge The Guardian. De tre landene signerte den nye avtalen, som erstatter den 24 år gamle NAFTA-avtalen, i fjor.

Amerikansk toll

* I fjor innførte Trump høyere toll på import av stål og aluminium til USA.

* Tollen på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium første til at EU, Norge, Kina og India, i likhet med Mexico og Canada, klaget USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).

* I mai ble tollen fjernet for Canada og Mexico.

* Trump hevet tidligere i år tollsatsene på en rekke kinesiske varer fra 10 til 25 prosent. Kina svarte med samme mynt.

(Kilde: NTB)