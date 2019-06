Møter protester og babyballong

Demonstrantene gjør seg klare foran neste ukes mye omtalte statsbesøk i Storbritannia. I fjor sommer vaiet en kjempeballong av en karikatur av USAs president Donald Trump som baby over demonstrantene i London, da Trump besøkte landet sist. Den er ventet å lufte seg igjen når presidenten innleder sitt tre dager lange besøk på De britiske øyer mandag. Dette blir det første offisielle statsbesøket i landet for Trump. I fjor unngikk han dessuten London, men er ventet der i år.

Donald Trump og dronning Elizabeth under besøket i England i fjor. Foto: NTB scanpix

Corbyn uteblir

Aktivistene i Londons gater er ikke de eneste som ikke setter pris på gjesten fra Amerika. Labour-leder Jeremy Corbyn protesterer på sitt eget vis ved å nekte å delta på den offisielle banketten hos dronning Elizabeth i Buckingham Palace.

– Theresa May burde ikke rulle ut den røde løperen for et statsbesøk for å ære en president som bryter internasjonale avtaler, støtter klimafornektere og bruker en rasistisk og kjønnsdiskriminerende retorikk, har Corbyn sagt i en uttalelse, ifølge Politico.

Jeremy Corbyn kommer ikke på bankett. Foto: NTB scanpix

Også leder av Liberaldemokratene, Vince Cable, har takket nei.

Donald Trump og førstedame Melania er invitert av Dronningen etter råd fra regjeringen.

Samler penger

Trumps retorikk og politikk er også årsaken til protestene som ventes. Men aktivistene forsøker også å samle penger til formål de mener er truet under Trump.

– I fjor sommer tok Trump-babyen landet med storm, sier Sheila Menon, en av aktvisittene bak kjempeballongen til The Independent.

– Men selv om den er et mektig symbol kan ikke denne alene vinne kampen mot Trumps politikk. Derfor ber vi folk om å grave dypt i lommene og hjelpe til med å nå vårt finansieringsmål slik at Baby Trump kan lufte seg igjen, sier hun.

Dersom de får 30.000 pund innen mandag, når Trump ankommer landet, vil de bruke ballongen. Pengene skal gå til seks organisasjoner som jobber med immigranter, klimakampen, kvinners reproduktive rettigheter, ofre for vold i hjemmet og muslimsk ungdom.

Møter Johnson?

Trump skal møte både Dronningen og hennes familie, i tillegg til statsminister Theresa May. Men det er en statsminister på oppsigelse som møter presidenten. Fredag i neste uke trekker May seg som leder i Det konservative partiet, slik hun kunngjorde fredag for en uke siden. Da starter kampen om lederjobben i partiet, og når lederen er klar trer May tilbake også som statsminister – trolig i midten av juli. Presidenten uttrykte sin sympati for May etter kunngjøringen.

– Jeg har vondt av Theresa. Jeg liker henne veldig godt. Hun er en god kvinne. Hun jobbet veldig hardt. Hun er veldig sterk, sa Trump.

Trump møter en statsminister på oppsigelse i London. Foto: NTB scanpix

Men Trump møter trolig også en annen konservativ politiker: Boris Johnson, som er favoritt til å ta over etter Theresa May.

Johnson får trolig en privat «audiens» hos Trump, skriver The Times. Trump har kalt Boris Johnson en venn tidligere.

Trump anser Boris Johnson som en venn, og vil trolig ha et privat møte med ham. Foto: NTB scanpix

Etter besøket i Storbritannia går turen til Frankrike, der Trump skal være med å minnes D-dagen 6. juni.

