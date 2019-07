JERUSALEM (Dagsavisen): Mange følte en lettelse da 63-år gamle Rafi Peretz i forrige måned ble utnevnt til landets nye utdanningsminister. Det var fordi toppkandidaten til da hadde vært en mann som åpent snakket om å innføre bibelsk lovgiving i Israel.

Men så åpnet Peretz, den nye mannen, munnen. I et intervju med Israels Kanal 12 i helgen sa han rett ut at han har «kurert» homofile, og at han vet hvordan slikt skal gjøres.

– Jeg kan fortelle deg at jeg har dyp kunnskap, og jeg har gjort det før, fortalte han intervjueren.

Hvordan, nøyaktig, forklarte han også.

– For det første ga jeg dem en klem, og sa varme ting, og så sa jeg «la oss tenke, la oss se på dette», sa mannen som nå har hovedansvaret for Israels millioner av skolebarn.

Likevel stoppet det ikke der.

Apartheid

Peretz, som i dag har jobben med å prøve å forme verdiene til den neste generasjonen av israelere, støtter åpent en apartheidløsning på den israelskokkuperte Vestbredden.

Han sa i helgen at Israel må annektere hele det okkuperte området. Han lovte å ivareta palestineres rettigheter, men understreket at «de ikke kan ha retten til å stemme».

Peretz har allerede rukket å møte motstand. Foto: Ronen Svulun/NTB scanpix

Selv bor Peretz i en bosetning sør for Betlehem på den okkuperte Vestbredden. Han har også hele 12 barn. At noen kunne bli lettet av at han var blitt utdanningsminister sier vel egentlig bare noe om hvor høyreekstrem den politiske eliten i Israel er blitt. Han var noe mindre ekstrem enn resten, og da var det positivt. Eller for å bruke et begrep hentet fra teokratiske Iran – han tilhørte den moderate fløyen.

Peretz’ uttalelser i helgen fikk raskt sinnene til å koke både på høyre- og venstresiden i israelsk politikk. Mange krevde hans avgang. Også statsminister Benjamin Netanyahu, som utnevnte ham, var skarp i tonen.

– Peretz’ uttalelser er uakseptable, og reflekter ikke min regjerings posisjon. Israels skoler vil akseptere alle barn, uavhengig av deres seksuelle orientering, sa statsministeren.

Netanyahu valgte ikke å si noen ting om Peretz sin støtte til en apartheidløsning på Vestbredden. Og det var det heller ikke mange andre israelske politikere som sa noe om.

Mens de fleste israelere er progressive i spørsmålet om homofili, sier det også noe når mange politikere tror det kan bli politisk kostbart å kritisere en åpenbar rasist. Israels nye justisminister Amir Ohana er for øvrig selv homofil, og støtter også Netanyahus forsøk på å undergrave rettsvesenet for å redde statsministeren fra en rekke korrupsjonstiltaler.

Ikke overrasket

Raz Morris-Chen, en historieprofessor ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem, er ikke overrasket.

– Dette er det vi kaller pinkwashing. Man er liberale inne i selve Israel, støtter demokrati og menneskerettigheter, men så bryr man seg ikke om hva som skjer utenfor Israels grenser, i israelskokkuperte områder, sier Morris-Chen til Dagsavisen.

Han knytter prosessen til fredsprosessens kollaps.

– Hadde vi hatt en fredsprosess, ville nok mye ha vært annerledes. Men det vi ser i dag er også et uforutsett resultat av selve Oslo-prosessen. For før reiste palestinere fritt inn i Israel, men nå er de der, mens vi er her. Vi ser dem knapt, og de ser ikke oss. Og vi ønsker ikke å høre hva som egentlig skjer der, sier han.

Israel går igjen til valg i september etter at Netanyahu ikke maktet å forme ny koalisjon etter valget for bare tre måneder siden. Netanyahu gjorde da noe ingen andre i Israel har gjort før ham: I stedet for å gi opposisjonen muligheten til å danne en regjering, overbeviste han flertallet i parlamentet til å gå for nyvalg. Loven om nyvalg ble vedtatt en halv time før tidsfristen han hadde til å danne regjeringskoalisjon.

Og nå ligger Netanyahu an til å bryte en ny historisk rekord i Israel. Mot slutten av denne uka vil han bli den lengst styrende israelske statsministeren noensinne.

Han vil ha styrt i over 13 år, lengre enn «landsfaderen» David Ben Gurion, Israels første statsministeren, og mannen som på mange måter etablerte Israel i 1948.

Rekord

I et intervju med Time Magazine i anledning denne nye rekorden, sa Netanyahu at han vil bli husket for å ha gjort Israel til en stormakt i høyteknologi.

– Jeg har bidratt til landet ved å utvikle Israel til å bli en global teknologisk makt, sa han, og snakket om økonomi, ikke om palestinerne eller for eksempel Iran.

Hans utfordrere i valgkampen kunne ikke være mer uenige.

– Dette valget er vår aller siste sjanse til å redde Israel fra avgrunnen. Enten får vi et rasistisk og korrupt Israel under Netanyahu, eller så kan vi redde det israelske demokratiet, sa tidligere statsminister Ehud Barak, mannen som en gang var en venn av Netanyahu.

