Morgan Tsvangirai er død

Tsvangirai (65) har vært syk av kreft lenge, og var kritisk syk de siste dagene, ble det meldt tidligere i februar. Han var innlagt på sykehus i Sør-Afrika. Han døde i ettermiddag, ifølge BBC.

– Ut fra den medisinske rapporten jeg mottok i går, ser situasjonen ikke bra ut. Han er kritisk syk, og vi bør forberede oss på det verste, sa en kilde til nyhetsbyrået Reuters tidligere i febrar.

Tsvangirais sykdom har ført til en åpen lederkonflikt i opposisjonspartiet Movement for Democratic Change (MDC). En splittelse i partiet vil være gode nyheter for den sittende president Emmerson Mnangagwa, som kom til makten etter at Robert Mugabe ble avsatt i november. Det er ventet nyvalg i løpet av et halvt år.

Tsvangirai er tidligere gruvearbeider og fagforeningsleder. Han var tidligere med i Mugabes parti ZANU-PF, men i 1999 grunnla han MDC sammen med fagbevegelsen. En periode var han statsminister i en samlingsregjering under Mugabe.