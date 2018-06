– Moren ble fratatt barnet sitt mens hun ammet

Verden

– Regjeringen torturerer i praksis familiene ved å gjøre dette, sier advokat Natalia Cornelio ved Texas Civil Rights Project til CNN.

En kvinne fra Honduras gråt da hun fortalte Cornelio at hun var blitt fratatt datteren sin mens hun ammet henne. Kvinnen er en av immigrantene som har tatt seg ulovlig over grensen til USA via Mexico.

I tråd med den såkalte nulltoleransepolitikken til president Donald Trump som ble iverksatt i begynnelsen av mai, skal alle som krysser grensen til USA ulovlig bli straffeforfulgt, og foreldre og barn skal holdes atskilt.

– Over 500

I løpet av den siste måneden har mer enn 500 barn blitt separert fra sine foreldre som følge av innstrammingen, ifølge Miguel A. Nogueras, offentlig forsvarer ved Southern District of Texas. Noen foreldre vet ikke hva som skjer med barna, forteller Nogueras til CNN.

Det var i begynnelsen av mai at justisminister Jeff Sessions annonserte at myndighetene skal stramme inn praksisen overfor migranter som tar seg ulovlig inn over grensen. Loven er ikke ny, det har også tidligere vært straffbart å passere grensen uten papirer. Men tidligere ble ikke alle straffeforfulgt, mange ble sluset inn i immigrasjonssystemet og fikk utvisning fra landet dersom de ikke kvalifiserte til å søke asyl. Nå skal alle straffeforfølges, og barna separeres fra foreldrene når foreldrene blir framstilt for fengsling. Dermed har man fått en økning i antall barn som skilles fra foreldrene.

Sterk kritikk

Formålet bak innstrammingen er å redusere antall migranter som tar seg over grensen.

Barna plasseres i oppholdssentra eller hos familier, og regjeringen sier målet er gjenforening med foreldrene.

Men myndighetene får sterk kritikk både fra republikanske og demokratiske Kongress-politikere, aktivister og fra kirkeledere.

– Selv om det er viktig å beskytte grensene, kan og må vi som myndighet og samfunn gjøre mer for å finne andre måter å sikre det på. Å skille babyer fra mødrene sine er ikke svaret, og er umoralsk, sier Daniel DiNardo, president ved US Conference of Catholic Bishops, ifølge USA Today.

Skal lage teltby

Antall barn og unge migranter uten voksne øker i USA, og mange plasseres i massive mottak. I det sørlige Texas ligger nå det største mottaket for mindreårige. Et tidligere Walmart-shoppingsenter huser nå 1.500 gutter mellom 10 og 17 år som er blitt tatt idet de krysset grensen, skriver The New York Times. Noen av disse barna ble skilt fra foreldrene ved grensen, mens de fleste kom alene uten voksne, ifølge lokale myndigheter. I gjennomsnitt er de i mottaket 56 dager, før de blir overført til en verge eller fosterfamilier.

Regjeringen vurderer samtidig å opprette «teltbyer» for mindreårige uten voksne i Texas, ifølge nettstedet McClatchy.

