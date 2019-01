Den danske regjeringen vil nå garantere førstegangsfødende kvinner to døgn på sykehus eller pasienthotell etter fødsel. Danmark har lang erfaring med såkalte ambulante fødsler som betyr at mor og barn blir sendt hjem bare fire til seks timer etter fødsel. Mens utviklingen nå går i denne retningen i Norge, vil danskene å snu og heller styrke barseltilbudet på sykehus.

Årsaken er at kort liggetid på sykehus skaper utrygghet for de ferske barnefamiliene, skriver avisen Politiken.

– Med en egen pasientrettighet vil vi sikre en god og trygg start på livet for nye familier. Alle som har behov for det skal få god tid til å få orden på amming, pleie og omsorg av barnet før de reiser hjem, sier helseminister Ellen Trane Nørby fra partiet Venstre til Politiken.

Kutter liggedøgn

Dagsavisen skrev i fjor en rekke saker om hvordan norske sykehus har kuttet kraftig i fødetilbudet. Mens nybakte mødre på 1980-tallet lå opptil en uke på sykehus etter fødsel, er antallet liggedøgn nå kuttet til 2,7 døgn i snitt.

Ved den nye kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen er målet at 40 prosent av kvinnene skal reise hjem innen seks til åtte timer etter fødsel når klinikken åpner i 2022.

Samtidig mangler kommunene ressurser og jordmødre til å kunne tilby en god barselomsorg for kvinnene og barna som sendes raskt hjem. Det har fått fagfolk til å advare at alvorlige sykdommer kan glippe og at spedbarn i verste fall kan dø.

I Danmark er denne utviklingen gått enda lenger. Før jul stengte Rigshospitalet i København barselavdelingen på pasienthotellet og innførte dermed tidlig hjemsendelse for alle førstegangsfødende.

Den danske jordmorforeningen er glad for regjeringens nye løfter, men advarer samtidig at løftet blir hult om det ikke også følges opp av investeringer. Ettersom mange sykehus har kuttet barselavdelingene finnes det ikke nok sengeplasser for alle, eller ansatte til å ta seg av dem.

– Det holder ikke med en seng. Det skal også være personale til å ta seg av den nybakte familien. Men de har det allerede så travelt at de løper fra den ene til den andre, sier leder Lillian Bondo til Politiken.

Valgår

Det styrkede fødetilbudet er en del av regjeringens store helsereform som skal legges fram nå i januar.

Danskene går til valg i år, datoen er ikke satt, men det må skje senest 17. juni.

Den blå blokken som statsminister Lars Løkke Rasmussens mindretallsregjering er en del av ligger ikke an til gjenvalg slik meningsmålingene ser ut nå.

