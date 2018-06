Verden

180 av representantene i nasjonalforsamlingen stemte for mistillit, mens 169 representanter stemte mot. Én representant avsto fra å stemme.

For å forhindre at et maktvakuum oppstår etter at en statsminister er felt av et mistillitsvotum, sier spansk lov at mistillitsforslagets forfatter, i dette tilfellet sosialistenes leder Pedro Sanchez, stepper inn som ny statsminister.

Sanchez har de siste dagene ikke spart på kruttet når det gjelder omtalen av Rajoy.

– Din isolasjon, Rajoy, er gravskriften for en politisk æra – din – som allerede er over. Du er fra fortiden. Dette landet er i ferd med å gå videre og Spania må se mot framtiden uten frykt, sa Sanchez i nasjonalforsamlingen torsdag.

Sanchez må først tas i ed av Spanias konge.

Etter avstemningen gikk Rajoy bort til Sanchez og håndhilste på sin politiske rival.

Korrupsjonsskandale

Rajoy innrømmet nederlag kort tid før mistillitsvotumet fant sted, og han meddelte at det for ham var en «ære» å tjene Spania.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Rajoy er at 29 medlemmer av høyrepartiet Partido Popular (PP) nylig ble dømt i en korrupsjonssak, blant dem partisekretæren.

PP er også dømt til å betale tilbake 2,4 millioner kroner som urettmessig har funnet veien til partikassa.

Rajoys arv

Rajoy og Partido Popular har hatt makten i Spania siden 2011 og har lyktes med å styre landet ut av den verste økonomiske krisen på flere tiår. Det har skjedd gjennom knallharde sparetiltak, noe som har gått ut over Rajoys popularitet.

Den økonomiske veksten i Spania var i fjor på 3,1 prosent, men landet har fortsatt eurosonens nest høyeste arbeidsledighet, bare forbigått av Hellas.

Ledigheten var ved utgangen av mars på 16,7 prosent, en økning fra årsskiftet da den var på 16,5 prosent.

Første gang

63-årige Rajoy går inn i historien som den første spanske statsministeren som må gå av på grunn av mistillit siden demokratiet ble gjeninnført etter diktatoren Francisco Francos fall i 1975.

Det er fremmet tre mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen siden 1975, det siste mot Rajoy i 2017, men ingen av dem har fått flertall. (NTB)

