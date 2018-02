Mission Impossible-trailer på vei

Verden

Skuespilleren har publisert et actionbilde av seg selv hengende utenfor Preikestolen over Lysefjorden både på Twitter og Instagram. Cruise skriver at de første filmklippene vil bli vist for verden søndag.

#MissionImpossible trailer drops later today. I’m so excited for you all to see it. pic.twitter.com/TqgW4BtiTf — Tom Cruise (@TomCruise) February 4, 2018

– Traileren for Mission Impossible kommer i dag. Jeg er gleder meg til at alle skal få se den, skriver Cruise.

Skuespilleren besøkte Ryfylke i Rogaland i november i fjor for å spille inn scener på Preikestolen til den kommende filmen. Det ble det blant annet spilt inn en stuntscene hvor Cruise klatrer opp de siste meterne til toppen av fjellet.

Cruise er kjent for å gjøre sine egne stunts og ble under norgesbesøket fotografert da han hang i et tau utfor stupet.

Det er det amerikanske filmselskapet Paramount som lager filmen, mens United international pictures (UIP) Norge er den norske distributøren. (NTB)