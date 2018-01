Verden

Afghanske myndigheter bekrefter at minst fire mennesker ble drept. Minst 25 såret, blant dem beboere i nabobygninger.

To av de drepte var Redd Barna-ansatte, den tredje var en sikkerhetsvakt og den fjerde var et medlem av sikkerhetsstyrkene, opplyste Attaullah Khogyani, talsmann for guvernøren i provinsen Nangarhar, onsdag kveld.

Redd Barna opplyser på sin side at tre ansatte ble drept og at fire andre ansatte ble såret.

Angrepet startet klokken 9 onsdag morgen da en selvmordsbomber sprengte seg i et kjøretøy utenfor bygningens inngangsport. Deretter stormet fire angripere bygningen, som de beleiret i ti timer før angrepet ble bekreftet avsluttet klokken 19. Alle fem angriperne ble drept.

Desperate meldinger

Det er ikke kjent om det var utenlandske statsborgere i bygningen da angriperne slo til, men det er ingen nordmenn i området, opplyser kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

Ifølge Al Jazeera var det snakk om minst fem angripere, og flere av dem tok seg inn i bygningen. Redd Barna-ansatte inne i bygningen bekreftet dette i desperate meldinger.

– Jeg kan høre to angripere … de leter etter oss, skrev en Redd Barna-ansatt i en melding på WhatsApp.

– Be for oss … gi sikkerhetsstyrkene beskjed, tryglet mannen.

Reddet ut

Øyenvitner forteller til afghanske Tolo News at det ligger en barneskole tett ved Redd Barna-kontoret, og barna ved skolen ble sett løpende fra området da angrepet startet.

Mohammad Amin befant seg inne i bygningen da angriperne slo til. Han ble såret og forteller fra sykesenga om opplevelsen:

– Vi løp for å komme oss i sikkerhet, og jeg så en væpnet mann avfyre en panserverngranat mot hovedporten. Jeg hoppet ut av et vindu, forteller han.

46 ansatte ble reddet ut fra kontorbygget av afghanske sikkerhetsstyrker mens angrepet fremdeles pågikk, ifølge myndighetene.

Ifølge en Redd Barna-ansatt i Jalalabad jobber det rundt 100 personer der, men det er ikke kjent hvor mange som var i bygningen da angriperne slo til.

Fordømmer

Redd Barna fordømmer på det kraftigste angrepet.

– Vi er sjokkert og forferdet over vold som utøves mot våre ansatte i Afghanistan – ansatte som dedikerer seg til humanitært arbeid og er forpliktet til å bedre livet og situasjonen for millioner av barn i hele landet, heter det i en uttalelse fra Redd Barna.

Redd Barna stanser inntil videre alt arbeid i Afghanistan og stenger alle sine kontorer i landet som følge av angrepet.

Det afghanske presidentkontoret fordømmer også angrepet og lover å øke sikkerheten for utenlandske bistandsorganisasjoner i landet.

IS

IS sier via sitt propagandaorgan Amaq at angrepet var rettet mot britiske og svenske organisasjoner, samt den afghanske regjeringen. Det melder SITE, et amerikansk nettsted som overvåker ytterliggående islamistgrupper. I uttalelsen fra IS heter det også at Redd Barna tilhører «korsfareren FN og har til hensikt å utdanne kvinner og konvertere muslimer til kristendommen».

Analytiker Borhan Osman i International Crisis Group sier at ekstremistgrupper som IS pleier å se på utenlandske organisasjoner som de kulturelle fløyene av «det vestlige militærkorstoget mot muslimer i Afghanistan».

– For disse ekstremistene er ikke utenlandske hjelpeorganisasjoner involvert i humanitært arbeid, men i etterretningsarbeid, misjonsarbeid og aktiviteter som har til hensikt å skade afghanernes moral, sier Osman. (NTB)