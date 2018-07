Verden

Av Are Føli

Vind av storm styrke, ekstrem tørke og høye temperaturer fikk flammene til å spre seg svært raskt nær den greske hovedstaden mandag kveld.

Dagen etter opplyste lokale myndigheter at minst 60 mennesker var døde.

26 forbrente lik ble funnet tett inntil hverandre i hagen til en villa i landsbyen Mati, nær sjøen, opplyser gresk Røde Kors. Flere av dem ser ut til å ha vært familiemedlemmer som holdt rundt hverandre idet de døde.

I tillegg er tre kvinner og et barn funnet døde i sjøen, trolig etter å ha forsøkt å flykte fra flammene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Løp til sjøen

– Alt skjedde i løpet av sekunder, sier Andreaas Passios, som bor i nærheten av villaen i Mati.

– Jeg grep et strandhåndkle. Det reddet livet mitt. Jeg tok vann på håndkleet, tok tak i kona og løp til sjøen, forteller Passios til nyhetsbyrået AP.

Paret ble ved sjøen i to timer mens de hørte gassflasker eksplodere og brennende furukongler fløy rundt dem.

Et par kilometer unna så norske Anette Gunnæs flammer fra balkongen sin. Hun og ektemannen vurderte å evakuere mens de fulgte med på hvordan brannen utviklet seg.

– Hvis vinden hadde snudd, måtte vi kanskje ha flyttet på oss, sier Gunnæs på telefon til NTB.

– Eksisterer ikke lenger

Ordføreren i havnebyen Rafina, Evangelos Bournous, sier til TV-stasjonen Skai at minst 60 mennesker er omkommet. Hellas' regjering har så langt bekreftet at 49 er døde.

Rafina ligger i et populært turistområde rundt noen mil øst for Aten. Litt lenger nord ligger Mati, hvor det er funnet flest døde og skadde. Bournous hevder at Mati «ikke lenger eksisterer».

I tillegg til de omkomne er minst 156 voksne og 16 barn skadd, og tilstanden er kritisk for flere av de voksne. Mange hundre mennesker er blitt reddet fra strender og klipper hvor de hadde søkt tilflukt.

Så langt er det ikke noe som tyder på at nordmenn er blitt direkte rammet av brannene. Tre danske turister som var savnet, ble senere funnet i god behold.

Mistanke om brannstiftelse

I tillegg til skogbrannen som rammet Mati, oppsto det mandag branner også en rekke andre steder nær Aten. En av dem raserte et område 5 mil vest for hovedstaden.

Sent mandag kom statsminister Alexis Tsipras tilbake fra et besøk i Bosnia for å overvåke situasjonen.

– Vi kjemper mot noe helt ute av proporsjoner, sa statsministeren, som ifølge nyhetsbyrået DPA antydet at brannene kan ha blitt påsatt.

Miltiadis Mylonas, visedirektør i ambulansetjenesten, bekrefter at flammene spredte seg svært raskt.

– I tillegg brøt brannene ut på så mange fronter, og alt dette er faktorer som har gjort situasjonen ekstremt vanskelig, sier Mylonas.

Hjelp fra EU-land

Brannfly, helikoptre, flere titall kjøretøy og hundrevis av brannfolk har deltatt i slukkingsarbeidet. Frankrike, Tyskland og andre EU-land bistått med fly og mannskaper.

Brannfolk er blitt sendt fra andre europeiske land samtidig som EU organiserer sin største slukningsinnsats noensinne i Sverige. Også her har ekstrem tørke og varme bidratt til spredning av skogbranner.

En brann utenfor Ljusdal i Gävleborgs län er den største skogbrannen i Sverige i moderne tid. Svenske myndigheter frykter det kan ta lang tid før all ilden er slukket. (NTB)

De dødeligste skogbrannene siden 1980

* Portugal, juni 2017: Minst 66 mennesker mistet livet i skog- og buskbranner i det sentrale Portugal.

* Australia, februar 2009: 173 mennesker omkom i skog- og buskbranner i delstaten Victoria.

* Hellas, august 2007: 84 mennesker omkom i skogbranner i Hellas, hvorav den største rammet den sørlige delen av Peloponnes.

* Indonesia, september 1997: 240 mennesker omkom i den mest dødbringende av landets mange skogbranner.

* Kina, mai 1987: 191 mennesker døde i den største skogbrannen i landet på over 300 år. 73 millioner mål skog, en seksdel av landets tømmerreserver ble ødelagt.

* Australia, februar 1983: 75 mennesker derav 17 brannfolk, døde i skogbranner sørøst i landet.