Minst 32 døde som følge av uværet Florence

Verden

Mens Florence passerer Carolina-delstatene, fortsetter både flommen og dødstallet å stige. Mandag kveld oppjusterte lokale myndigheter antallet omkomne til 32.

– Dette er en enorm katastrofe for staten vår, sier delstatsguvernør Roy Cooper til CNN mandag.

En tre måneder gammel baby døde da et tre falt over en husvogn i Gaston i North Carolina, mens en åtte måneder gammel baby og barnets mor døde da et tre falt over og knuste teglsteinshuset deres i Wilmington.

Florence, som tidligere var en kraftig orkan, ble søndag beskrevet som et tropisk lavtrykk. Men selv om vinden ikke lenger utgjør noen trussel, kommer det fortsatt store mengder regn. Og vannstanden beveger seg gradvis oppover i en rekke elver i North Carolina.

– Flomvannet stiger, og hvis du ikke holder øye med det, risikerer du livet, advarer delstatens guvernør Roy Cooper.

Venter mer nedbør

Gater er helt oversvømte. Samtidig ventes det ytterligere 5 til 12 centimeter med nedbør, ifølge CNNs meteorolog Michael Guy.

De katastrofale og historiske elveflommene vil fortsette i flere dager over deler av North og South Carolina, melder det nasjonale værsenteret NOAA på Facebook.

Meteorologene har advart om flom i byer over 400 kilometer inn i landet.

I kystbyen Wilmington i North Carolina er 120.000 innbyggere isolert fordi veiene er oversvømte, og redningsarbeidere jobber med å bringe dem vann og mat – samtidig som de prøver å redde folk ut av byen.

Klimaendringene

Flere forskere som nyhetsbyrået AP har snakket med, mener klimaendringene i tilfellet Florence trolig har bidratt til å øke nedbørsmengdene.

Noe av forklaringen er at luften kan holde på mer fuktighet etter hvert som den blir varmere.

Michael Mann ved Pennsylvania State University tror også at flommen ved kysten er blitt forverret som følge av menneskeskapt global oppvarming. Oppvarmingen har blant annet bidratt til gradvis stigende havnivå over mange år. (NTB)