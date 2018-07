Verden

Av Anders R. Christensen, NTB

De siste dagene har et kraftig regnvær rammet provinsen Punjab i Pakistan.

Sjefen for de lokale krisemyndighetene sier at minst 19 mennesker har omkommet, og 37 mennesker er skadd, som følge av regnet i provinsen de siste to dagene.

Millionbyen Lahore er hardest rammet av det som omtales som de kraftigste regnbygene siden 1980. Fra mandag til tirsdag ble det registrert 214 millimeter nedbør i Lahore.

I byen er åtte mennesker døde og minst tolv mennesker har blitt skadd, hovedsakelig som følge av elektrisk sjokk og vegger og tak som har sviktet i regnet.

De nasjonale krisemyndighetene sier at det kan bli aktuelt å igangsette evakuering nord i landet den nærmeste tiden, som følge av monsunregnet.

